Rusza wiosenna ramówka Telewizji WP. Hitem "Policjanci z sąsiedztwa"

• Telewizja WP na wiosnę

• Hitem oferty będzie premiera pełnego wartkiej akcji oraz humoru serialu dokumentalnego "Policjanci z sąsiedztwa".

"Policjanci z sąsiedztwa"

WP News

W czwartek (24 marca) o godz. 21:50 na ekranach telewizorów zobaczymy prawdziwe policyjne akcje z miasteczek rozsianych po całej Polsce - bez cenzury, bez udawania, z rozbrajającymi bohaterami, którzy kiedy trzeba, potrafią "przycisnąć", a innym razem udzielić szczerej i bezinteresownej pomocy - bo w każdym dostrzegają przede wszystkim człowieka. Dla tych gliniarzy nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie, że w swoich rejonach - od Oleśnicy po Jelenią Górę - czują się jak ryby w wodzie. Nocne interwencje, gonitwy i bijatyki - dla nich to chleb powszedni. W gąszczu paradokumentalnych i powtarzalnych produkcji,wyróżniają się jednym: są prawdziwi... aż do bólu.A dla każdego, kogo boli kolejny rok odkładanego na bliżej nieznane "kiedyś" remontu, przygotowano nowy sezon. W niedzielne popołudnia o godzinie 13:00 pełen inspiracji program obnażający te nieco słabsze strony naszych rodzimych M4. Na szczęście na każdą usterkę prowadzący znajdą sprytny sposób - i to za rozsądną cenę.Sobotnie wieczory w Telewizji WP pełne śmiechu. O godz.21:50 o dobre nastroje zadbająw wykonaniu niewyczerpanych źródeł humoru, czyli twórców z kabaretów Smile i Nowaki.A zupełnie na serio - codziennie od poniedziałku do piątku o 11:50 i 16:50 - najświeższe informacje na żywo w. Reporterzy, szczególnie w tych trudnych czasach są wszędzie tam, gdzie dzieje się ludzka krzywda.Ogromnych emocji nie zabraknie również w związku, który nieustannie musi walczyć z przeciwnościami losu... Ale Eda i Serkan, bohaterowie tureckiej produkcjiwiedzą, że ich miłość jest warta każdej walki.Telewizja WP dostępna jest w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej na kanale 41, na platformach Canal+ (kanał 73) i Polsat BOX (kanał 104) oraz w sieciach kablowych m.in.: Vectra (114), Netia (29), Orange (35), Multimedia (38), UPC (12/158/116), Inea (28), Toya (25). Można ją oglądać również online przez WP Pilot oraz na stronie głównej Wirtualnej Polski.