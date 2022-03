Player dostępny za jednym kliknięciem w telewizorach LG

Łukasz Szewczyk

• Player jest jużdostępny za naciśnięciem jednego przycisku pilota dla widzów Naziemnej Telewizji Cyfrowej posiadających najnowsze telewizory LG.

• Użytkownicy telewizorów z systemem WebOS22, którzy odwiedzą kanały TVN i TVN7, będą mogli skorzystać z funkcji przyspieszonego uruchamiania aplikacji Smart TV dzięki technologii HbbTV.

Wybrane telewizory LG w momencie, gdy użytkownik wybierze stację TVN lub TVN7, będą automatycznie wyświetlały komunikat w prawym dolnym rogu ekranu, proponujący włączenie aplikacji Player za pomocą dedykowanego guzika na pilocie do telewizora. Po podjęciu działania przez użytkownika nastąpi uruchomienie aplikacji Player. W przypadku braku aktywności odbiorcy komunikat zniknie z ekranu telewizora po 10 sekundach.- podkreśla Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.Aby uruchomić aplikację Player za pomocą jednego kliknięcia należy spełnić trzy wymagania techniczne: posiadać najnowszy telewizor LG z systemem WebOS22, być podłączonym do Internetu oraz odbierać Naziemną Telewizję Cyfrową.Aplikacja Player zostanie automatycznie uruchomiona po potwierdzeniu chęci jej włączenia przez użytkownika przyciskiem na pilocie do telewizora, jeśli została ona wcześniej zainstalowana na odbiorniku. W przypadku braku wcześniejszej instalacji aplikacji Player na Smart TV rozpocznie się proces jej pobierania i instalowania, a następnie zostanie uruchomiona bez dodatkowej aktywności użytkownika. W kolejnych tygodniach usługa zostanie uruchomiona na pozostałych kanałach TVN Grupa Discovery w Naziemnej Telewizji Cyfrowej (TTV oraz Metro).