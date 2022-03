Łukasz Szewczyk

• Premiera programu "Wnętrza z odzysku" w TVP Kobieta

• Program, w którym widzowie dowiedzą się jak nadać wnętrzu nowy styl przy minimalnym budżecie, poprowadzi brytyjska prezenterka Kirstie Allsopp.

"Wnętrza z odzysku" w TVP Kobieta / Fot. TVP

W każdym odcinku programu "Wnętrza z odzysku" Kirstie Allsopp podejmie się dokonania metamorfozy dwóch domów, dysponując minimalnym budżetem. Pokaże, jak łatwo można zmienić, naprawić i ożywić meble, dając im nowe życie. Korzystając z pomocy wynalazców i projektantów, prowadząca udowadnia, co można osiągnąć dzięki upcyklingowi i recyklingowi. Jest tylko jedna zasada - rzeczy mogą być tanie, ale muszą wyglądać stylowo.W Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się aż 10 milionów mebli, a sprzątanie kosztuje 33 miliony funtów rocznie. Chcąc zapobiec pozbywaniu się mebli, Kirstie przejęła duży sklep i zaopatruje go w meble, które zostały pozyskane bezpłatnie.Premiera programu "Wnętrza z odzysku" w sobotę (26 marca 2022 toku) o godz. 16.30 w TVP Kobieta.