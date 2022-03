Fabularne zaskoczenia i gwiazdorska obsada. Kwietniowe "Piątki w akcji" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Podróż w czasie? Zwierzęta na ukrytej, tajemniczej wyspie? Nadejście kosmitów? Wielkie rozszczepienie Ziemi wzdłuż całego globu?

• W filmach z cyklu "Piątki w akcji" telewizji Warner TV zwroty fabularne to nie wydmuszki

Obsada kwietniowej odsłony cyklu to gwiazdy kina akcji - zabłysnęły już w niejednym przygodowym tytule. Michael Fassbender jest znany z serii o superbohaterskich X-Menach, Dwayne "The Rock" Johnson to mistrz przygodowych filmów, których akcja dzieje się w tropikach, Josh Hutcherson zyskał światową sławę dzięki "Igrzyskom śmierci", a Jackie Chan to legenda filmów sztuk walki z komediowym aspektem. Między innymi dzięki nim filmy z kwietniowego cyklu Warner TV są tak spektakularne.Reżyser i scenarzyściszukali sposobów, żeby przenieść wymiar gry na duży ekran. W grze postaci są transportowane do przeszłości swoich przodków za pomocą wysoce rozwiniętej technologii - urządzenia Animus, które zapisuje genetyczną pamięć ludzi. W komputerowej wersji ma ono postać prostego stołu, lecz w filmie reżyser Justin Kurzel pokazał Animus jako bioniczne, gigantyczne ramię, które utrzymuje człowieka podczas przenoszenia w czasie.(8 kwietnia) i(15 kwietnia), to popisowe produkcje największej gwiazdy ich obsady: Dwayne'a "The Rocka" Johnsona. Kanadyjczyk rozpoczynał swoją karierę jako zawodowy wrestler i te umiejętności wciąż przydają mu się na planach filmowych. W pierwszej z dwóch produkcji wyrusza na ratunek Ziemi, której grozi naturalna katastrofa. W drugiej dowodzi wyprawą na Tajemniczą Wyspę, która ma na celu znalezienie dziadka głównego bohatera i dotarcie do mitycznej Atlantydy. W prawdziwym życiu The Rock również ma predyspozycje, by prowadzić wyprawy i rozwiązywać tajemnicze sprawy: potrafi wykonać prawie każdy skok kaskaderski, a z wykształcenia jest kryminologiem.Ostatnie dwa tytuły w cyklu "Piątki w akcji" mają cyberpunkowe klimaty.(22 kwietnia) to produkcja z gwiazdorską obsadą, a wśród niej m.in. Idris Elba, Charlie Hunnam czy Charlie Day, w reżyserii mistrza kina fantazji: Guillermo del Toro. W produkcji sci-fi główni bohaterowie muszą powstrzymać kosmitów, którzy wyszli z głębi oceanu. Sterują gigantycznymi robotami - jedyne maszyny, które mogą dorównać przybyszom z kosmosu. Cykl zakończy emisja filmu(29 kwietnia) o pościgu pomiędzy policjantem i bionicznie usprawnionym przeciwnikiem. Po jednej z walk zostają zamrożeni - budzą się w niezmienionym stanie wiele dekad później. Choć czasy się zmieniają, natura ich pościgu pozostaje taka sama. `