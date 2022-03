"Poza utartą ścieżką". National Geographic promuje premiery wiosennej ramówki (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kanał National Geographic rusza z kampanią "Poza utartą ścieżką".

• W nowym spocie stacja prezentuje premierowe programy i nieustraszonych odkrywców, których nie ogranicza odległość, wysokość, głębokość czy niebezpieczeństwo.

Podczas, gdy większość pyta "Dlaczego?", oni pytają "Dlaczego nie?" - bohaterowie programów kanału National Geographic znają prawdziwą cenę wyprawy poza utartą ścieżką. Ci podróżnicy, odkrywcy i naukowcy stoją za przełomowymi odkryciami i osiągnięciami, które poszerzają naszą perspektywę postrzegania i rozumienia otoczenia. Choć działają na różnych polach, od inżynierii, przez eksplorację, aż po ekstremalne wyprawy, łączy ich jedno - razem z kanałem National Geographic wytyczają nowe kierunki, a charakterystyczna żółta linia staje się dla nich drogą przez niezbadany ląd.- mówi Edyta Pytlewska-Mele, VP, General Manager Networks w The Walt Disney CompanyW nowej kampanii "Poza utartą ścieżką" kanał National Geographic zachęca widzów, by dołączyli do odkrywania świata podążając śladem bohaterów premierowych serii. W pełnym emocji spocie widzimy fragmenty produkcji, które już niedługo będzie można zobaczyć na antenie: "Wyprawy na dno" - 4. sezon, "Na tropie dinozaurów", "Megamaszyny", "Alaska: następne pokolenie" - 2. sezon, "Tajemnice podwodnych wraków", "Najniebezpieczniejsze drogi".