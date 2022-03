Bundesliga w piłce ręcznej: Magdeburg w drodze po tytuł?

Łukasz Szewczyk

• W weekend kibice piłki ręcznej mogą obejrzeć dwa mecze Handball-Bundesligi z polskim komentarzem na Vipaly.pl

• W sobotę transmisja spotkania lidera tabeli SC Magdeburg z aktualnym mistrzem i wiceliderem THW Kiel, a w niedzielę starcie szóstego MT Melsungen i czwartego SG Flensburg-Handewitt

• Zawodnikiem SC Magdeburg jest reprezentant Polski Piotr Chrapkowski

Kto sięgnie po mistrzostwo Handball-Bundesligi, uważanej za najlepszą ligę piłki ręcznej na świecie? Tytułu broni THW Kiel, jednak teraz bliżej jego zdobycia jest trzecia drużyna poprzedniego sezonu, czyli SC Magdeburg, która ma nad Kiel sześć punktów przewagi. Piłkarze ręczni z Magdeburga z dwudziestu trzech meczów trwającego sezonu, przegrali tylko jeden.Jedyną ekipą, która w bieżących rozgrywkach ograła Magdeburg, jest SG Flensburg-Handewitt. W grudniu aktualny wicemistrz kraju wygrał u siebie 30:27, od tamtej pory Magdeburg notuje sześć kolejnych ligowych zwycięstw. Jeśli w sobotę o 18.00 SC Magdeburg pokona we własnej hali także THW Kiel, powiększy przewagę i w pozostałych dziesięciu meczach będzie miał przed sobą autostradę do tytułu mistrzowskiego. Transmisja spotkania na szczycie SC Magdeburg - THW Kiel, z polskim komentarzem, tylko na Viaplay.plA w niedzielę o 14.00 do akcji wkroczy wspomniany zespół SG Flensburg-Handewitt. Drużyna ta w tabeli jest czwarta, mając tyle samo punktów, co Fuechse Berlin. Wicemistrzowie Niemiec grają na wyjeździe z szóstym w lidze MT Melsungen. Biorąc pod uwagę, że Fuechse Berlin ma o jeden mecz rozegrany mniej, a THW Kiel z trzema punktami na koncie więcej może przegrać z Magdeburgu, Flensburg-Handewitt nie może gubić punktów, jeśli chce liczyć się w walce o wicemistrzostwo.Najbliższe transmisje Handball-Bundesligi na żywo na platformie Viaplay (26-27 marca):Sobota (26 marca):• 18:00 SC Magdeburg - THW Kielkomentuje Tomasz GórskiNiedziela (27 marca):• 14:00 MT Melsungen - SG Flensburg-Handewittkomentuje Tomasz Górski