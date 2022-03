"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" na platformie Netflix (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Niespodziewana premiera prosto z kina

• Użytkownicy platformy Netflix już mogą oglądać kinowy przebój "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4"

Fot. Next Film

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia... Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu... A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają prawdziwą lawinę zdarzeń.W nowym filmie na fanów serii czeka sporo niespodzianek. Głównymi bohaterami komedii nadal będą dwie rodziny - Solskich i Wolańskich - które od lat łączą przyjaźń, miłość... oraz namiętne kłótnie. Ale "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" to nie tylko spotkanie z Kasią Solską (Grażyna Błęcka-Kolska), profesorem Wolańskim (Zdzisław Wardejn) i ekscentryczną Barbarą Wolańską (Ewa Kasprzyk), których widzowie uwielbiają już od ponad 30 lat. Tym razem młodsze pokolenie - Agnieszka i Marcin (Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki) zapewnią emocjonujące rozterki miłosne, a seksowna Bożenka (w tej roli Anna Mucha) rozpęta prawdziwą burzę. Sporo namieszać może też nowa bohaterka - głośna, barwna i lekko szalona mama Marlenki (Dorota Stalińska).W obsadzie czwartej części "Kogla Mogla" ponownie znaleźli się: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny, Anna Mucha, Katarzyna Łaniewska, Paweł Nowisz, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Joanna Jarmołowicz i Wojciech Solarz. Dołączyli do nich m.in.: Dorota Stalińska, Marian Opania oraz Karol Strasburger.