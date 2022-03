WRC Archiwum w Motowizji. Najciekawsze momenty Rajdowych Mistrzostw Świata

Łukasz Szewczyk

• Rajdowe Mistrzostwa Świata powróciły na antenę Motowizji. Kibice serii WRC mogą oglądać obszerne podsumowania każdej rundy

• Dodatkowo Motowizja przygotowała nowy format "WRC Archiwum"

• Na widzów czekają unikatowe materiały z najciekawszych sezonów cyklu.

To będzie nie lada gratka dla fanów Rajdowych Mistrzostw Świata. Dokumenty z serii "WRC Archiwum", oczywiście z polskim komentarzem, ukażą ewolucję samochodów od grupy A do WRC, przybliżą sylwetki najlepszych kierowców (m.in. Colina McRae, Carlosa Sainza czy Sebastiena Loeba), czy wreszcie przypomną nam najbardziej szalone momenty i najciekawsze pojedynki.Najbliższe premiery WRC Archiwum: WRC History The Modern Era - WRC Archiwum: Od Grupy A do aut WRC (poniedziałek, 4 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2007 Greatest Drivers - WRC Archiwum: Najlepsi kierowcy (wtorek, 5 kwietnia, godz. 18.05), WRC 2007 Craziest Moments - WRC Archiwum: Szalone momenty (środa, 6 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2008 Greatest Drivers Colin McRae - WRC Archiwum: Colin McRae (poniedziałek, 11 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2008 Extra Show Carlos Sainz - WRC Archiwum: Carlos Sainz (wtorek, 12 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2009 Top 10 Spectacular Crashes - WRC Archiwum: Spektakularne wypadki (środa, 13 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2009 Extra Show Daring Drive - WRC Archiwum: Najodważniejsze przejazdy (poniedziałek, 18 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2009 Extra Show Out of Control - WRC Archiwum: Poza kontrolą (wtorek, 19 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2010 Extra Show Greatest Safari - WRC Archiwum: Rajd Safari (środa, 20 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2010 Extra Show Down to the Wire - WRC Archiwum: Do ostatnich metrów (poniedziałek, 25 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2010 Road Car to Rally Car - WRC Archiwum: Jak zbudować rajdówkę (wtorek, 26 kwietnia, godz. 18.00), WRC 2013 ¬- Rajd Monte Carlo ( środa, 27 kwietnia, godz. 18.00).