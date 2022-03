Wielkanoc z Romance TV. Premiera muzycznego serialu "Pałac"

Łukasz Szewczyk

• W Wielkanoc na antenie Romance TV premiera serialu muzyczno-familijnego "Pałac", którego akcja dzieje się w latach 80., w podzielonym Berlinie.

"Pałac" w Romance TV / Fot. Romance TV

W Wielką Niedzielę i Wielkanocny Poniedziałek, 17 i 18 kwietnia o godz. 20.00 widzowie Romance TV zobaczą premierowo 6-odcinkowy serial " Pałac" o niezwykłych losach sióstr bliźniaczek, które zostały rozdzielone przez wojnę i polityczne podziały.Akcja w taneczno-muzycznym klimacie dzieje się w Berlinie Wschodnim w 1988 roku. Przed 40. rocznicą powstania NRD, w słynnym klubie Friedrichstadt-Palast trwa próba do gigantycznego show. W tym niezwykle ekscytującym momencie swego życia młoda tancerka, Christine, staje przed swoim sobowtórem. Na widowni zjawiła się Marlena, młoda businesswoman z Republiki Federalnej Niemiec, którą Ministerstwo Handlu Zagranicznego wysłało na negocjacje. Siostry są do głębi poruszone. Dlaczego o sobie nie wie-działy? Ich życie w jednej chwili zostały wywrócone do góry nogami. Żeby dowiedzieć się wszyst-o swoim poprzednim życiu na Wschodzie i na Zachodzie, bliźniaczki zamieniają się rolami. Chcą także poznać swoją drugą rodzinę, której nigdy nie widziały. Wobec istniejącej sytuacji politycznej mocno ryzykują, ale ta przygoda życia daje mi też wiele radości i wielkich wzruszeń...