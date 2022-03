"Żeby nie było śladów", "Nomadland", "Kosmiczny mecz: Nowa era" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

W weekendkontynuuje serialową wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi -(25 marca). Serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi. W kolejnej opowieści z cyklu "Pitbull" Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?W sobotę(26 marca). Rok 1983. Choć w całej Polsce według oficjalnych komunikatów został zawieszony wprowadzony przez komunistyczne władze stan wojenny, nic nie wskazuje na to, że aktualni przywódcy zamierzają przestać korzystać z ich nieludzkich praktyk. I tak też 12 maja tego samego roku, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, Grzegorz Przemyk zostaje zatrzymany i ciężko pobity przez patrol milicyjny. Młody chłopak umiera w męczarniach przez dwa dni a jedynym świadkiem tych wydarzeń jest jeden z jego bliskich kolegów, Jurek Popiel. Przyjaciel nie zamierza odpuścić bestialskiego zachowania milicji i decyduje się walczyć o sprawiedliwość. Początkowo władza nie zwraca uwagi na jego groźby. Wszystko zmienia się, gdy ponad 20 tysięcy ludzi podążając za trumną Grzegorza Przemyka jawnie sprzeciwia się aparatowi państwowemu. Do gry wkracza wtedy generał Czesław Kiszczak, Minister Spraw Wewnętrznych, który osobiście zamierza nadzorować operację "Junior", której głównym celem jest powstrzymanie Jurka przed ujawnieniem prawdy. Armia esbeków zaczyna śledzić chłopaka i jego rodziców, inwigilując ich życie prywatne 24 godziny na dobę, a media i prokuratura dostają jasne wytyczne, jakie "właściwe" informacje mają trafiać do opinii publicznej. Kiedy matka Grześka nie traci nadziei na sprawiedliwość, przedstawiciele władzy państwowej i specjalna grupa śledczych prowadzą kolejne narady, jak ukręcić łeb sprawie Przemyka...Z kolei Oscarową niedzielę rozpocznie premiera filmu(27 marca). Kiedy w prowincjonalnym miasteczku w stanie Nevada zostaje zamknięta kopalnia gipsu, jedna z pracującym tam przez lata kobiet, Fern (Frances McDormand) postanawia spakować cały swój dobytek do vana i wyruszyć w nieznane. Nie wiedząc dokąd zmierza, nie mając określonego celu odkrywa w sobie nieznane dotychczas pokłady determinacji, zaradności i nadziei, dające jej siłę do zmierzenia się z nowymi doświadczeniami. Podróżując od miejsca do miejsca Fern każdego dnia poznaje innych koczowników, którzy stają się jej mentorami wśród bezkresnych i zapierających dech w piersiach obrazach amerykańskiego Zachodu. Poznając zasady życia współczesnych nomadów, kobieta poznaje także na nowo siebie.Drugą premierą będzie polski film krótkometrażowy(27 marca). Julia mieszka na polskiej wsi. Jej muzyka to death metal. Jej ulubiona rozrywka: gra na automatach. Pracuje w przydrożnym motelu dla kierowców. Jest samotna, nigdy nie miała mężczyzny, nigdy nie doświadczyła fizyczności. Julia cierpi na karłowatość, a całe jej życie podyktowane jest wzrostem - społeczność lokalna nie może zaakceptować jej odmiennego wyglądu. Wszystko się zmienia, gdy jej drogi krzyżują się z przystojnym kierowcą ciężarówki. Ich oczy się spotykają. Serce Julii bije szybciej. Mężczyzna wkrótce staje się przedmiotem jej miłosnej, niemal erotycznej obsesji...z niedzieli na poniedziałek (27/28 marca, od godz. 2:00 tylko w Canal+ Premiun i w serwisie Canal+ Online. Podobnie jak w zeszłym roku studio oscarowe na Canal Premium poprowadzą znawcy filmu: Karolina Korwin Piotrowska - dziennikarka i felietonistka, prowadząca program "Aktualności filmowe+" w Canal+ oraz Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter, prowadzący "Kino mówi" w Ale kino+ i współprowadzący "Aktualności filmowych+".Z kolei weekend filmowych premier wrozpocznie horror(25 marca). Nowa sprawa wstrząsa doświadczonymi badaczami spraw paranormalnych Edem i Lorraine Warrenami. Ten jeden z najbardziej zdumiewających przypadków w ich karierze zaczyna się od walki o duszę młodego chłopca. Wkrótce małżeństwo staje w obliczu czegoś, z czym jeszcze nigdy nie miało do czynienia. Dochodzi do bezprecedensowego procesu, w którym po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany o morderstwo broni się, twierdząc, że był opętany przez demona.W sobotę(26 marca). Alice, młoda dziewczyna z uszkodzonym słuchem, po rzekomym nawiedzeniu Najświętszej Marii Panny jest w stanie w niewytłumaczalny sposób słyszeć, mówić i uzdrawiać chorych. Gdy wieści o niej się rozchodzą, a ludzie z bliska i daleka gromadzą się, by być świadkami jej cudów, pewien dziennikarz (Jeffrey Dean Morgan) odwiedza małe miasteczko w Nowej Anglii, aby zbadać sprawę. Wierzy, że dzięki niej uda mu się ożywić swoją podupadającą karierę. Kiedy jednak wokół zaczynają się dziać przerażające rzeczy, mężczyzna zaczyna zastanawiać się, czy te zjawiska są dziełem Matki Boskiej, czy może czegoś bardziej złowrogiego.Niedzielną Megapremierąbędzie film(27 marca). LeBron i jego syn Dom zostają uwięzieni w cyfrowej rzeczywistości przez nieuczciwą sztuczną inteligencję. Sportowiec musi bezpiecznie wrócić z synem do domu, prowadząc Królika Bugsa, Lolę i całą paczkę notorycznie niezdyscyplinowanych bohaterów Looney Tunes do zwycięstwa na koszykarskim parkiecie z drużyną stworzonych przez sztuczną inteligencję cyfrowych mistrzów. Przygoda na nowo zdefiniuje więź LeBrona z synem i rzuci światło na kwestię bycia sobą. Mistrz NBA, legendarny LeBron James przeżywa fantastyczną przygodę u boku Królika Bugsa w aktorskim filmie z elementami kina animacjiZ kolei wweekend premier rozpocznie(26 marca, Cinemax 2). Lisa wyprowadza się od swojej współlokatorki Mary. Jest to koniec pewnej epoki dla przyjaciółek. Przesunięte meble, pomalowane ściany, zabudowane szafki. Pośród całego zgiełku wychodzą na jaw sekretne tęsknoty i ukryte pragnienia. Wszystko to zbliża do siebie współlokatorki, matkę Lisy, ekipę od przeprowadzek, starych sąsiadów, kota i nowego sąsiada Lisy. Dzień zamienia się w noc i rozpoczyna się pożegnalna impreza w mieszkaniu. Mimo że ostatnie pudła zostają wyniesione, fragmenty żyć bohaterek na zawsze pozostaną w mieszkaniu. Szwajcarscy bracia bliźniacy Ramon i Silvan Zürcher komponują poetycki panoptykon form i relacji międzyludzkich, będący jednocześnie studium codzienności, baśnią i psychologicznym portretem kruchego świata.W niedzielę(27 marca, Cinemax). W 1960 roku profesor Ruckus Mandulbaum (Cary Elwes) wynalazł urządzenie, które umożliwia ludziom zdobycie szczególnych supermocy. Przyjął pod swoją opiekę trzech młodych ludzi, tworząc niezwykłą rodzinę superbohaterów, którzy szybko zdobyli sławę i prestiż. Z czasem jednak ich drogi rozeszły się, a naukowiec zastąpił zespół nowym zestawem superbohaterów. Blisko dwie dekady później członkowie oryginalnego składu są już dorośli i chcą odzyskać swoje moce, nawet jeśli oznacza to włamanie się do muzeum profesora i przypadkowe wzięcie kilku zakładników.Drugą premierą jest film(27 marca, Cinemax 2). Pogrążony w żałobie palestyński ojciec, Salah, w warunkach bardzo surowych wojskowych obostrzeń, wyrusza w drogę, by przekroczyć izraelską granicę, wioząc w worku swojego syna, zmarłego po nieudanej operacji w Izraelu. Miri, samotna kobieta w ciąży, postanawia za wszelką cenę mu pomóc, zmagając się przy tym z potwornym upałem. Krótka i czuła podróż, podczas której na kilka dni dwie samotne dusze stają się towarzyszami.