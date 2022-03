RMF24 w nowej odsłonie. Więcej informacji, pasmo weekendowe, nowa oprawa

Łukasz Szewczyk

• Internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 wystartowało w nowej odsłonie

• Na antenie pojawia się więcej serwisów informacyjnych, weekendowe pasmo na żywo, stacja ma też nową oprawę dźwiękową i odświeżony format muzyczny.

W marcu Radio RMF24 obchodzi pierwszą rocznicę nadawania. Z tej okazji w stacji wprowadzono szereg zmian, dzięki którym słuchacze otrzymają "Jeszcze więcej informacji". W dni powszednie nowe, dodatkowe wydania "Faktów" pojawią się na stałe w połowie każdej godziny - między 9:30 a 14:30. Dzięki temu serwisy informacyjne w Radiu RMF24 będą emitowane co pół godziny przez cały dzień - od 5:00 do 19:00. Utrzymany zostanie więc układ emisji, który został wprowadzony po wybuchu wojny w Ukrainie.Oprócz tego bez zmian emitowane są trzy pasma w dni powszednie prowadzone przez dziennikarzy RMF FM nadawane na żywo od 7 rano, w których znajdują się dodatkowe relacje reporterów i korespondentów, wywiady z gośćmi, analizy ekspertów, doniesienia agencyjne, sondy uliczne.Nowością jest pasmo weekendowe - prowadzone w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 9-14 m.in. przez nową prezenterkę Paulinę Sawicką, która wcześniej związana była m.in. z Radiem Szczecin.Radio RMF24 ma też nową oprawę dźwiękową - wymieniono wszystkie jingle, a głosem radia został Grzegorz Pawlak - aktor teatralny, dubbingowy oraz lektor.Rozgłośnia nadal gra szeroki wybór gitarowego popu i pop rocka z domieszką klasyki rocka - największe przeboje ostatnich dekad XX i początku XXI wieku, m.in. hity Police, Perfectu, Phila Collinsa, Red Hot Chili Peppers, Dawida Podsiadło czy Imagine Dragons, ale baza muzyczna została odświeżona i dostosowana do gustów słuchaczy Radia RMF24. Stacja w większym stopniu chce teraz prezentować również nowe piosenki z gitarowym brzmieniem i z pogranicza muzyki alternatywnej, m.in. utwory Igo, Kaśki Sochackiej, George'a Ezry, Eddiego Veddera, Kwiatu Jabłoni.Zmiany w stacji wspiera kampania reklamowa stacji w największych portalach horyzontalnych - na dynamicznie modyfikowanych formatach display'owych zapowiadane są na bieżąco wywiady, rozmowy i tematy, które w ciągu najbliższych minut pojawią się na antenie. Za kreację i planowanie odpowiada Dział Promocji Grupy RMF.Od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Radio RMF24 codziennie informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wojną. Codziennie na antenie stacji można usłyszeć nie tylko najważniejsze doniesienia w "Faktach RMF FM", ale też dodatkowe korespondencje specjalnych wysłanników RMF FM do Ukrainy, analizy ekspertów wojskowych, wywiady z przedstawicielami organizacji charytatywnych, relacje z akcji pomocowych przy granicy oraz rozmowy z samymi uchodźcami. Radio RMF24 na bieżąco przekazuje też wszystkie najważniejsze doniesienia agencyjne.Internetowe informacyjno-muzyczne Radio RMF24 wystartowało w marcu ub.r. Stacji można słuchać na portalu rmfon.pl i za pomocą aplikacji mobilnej RMF ON.