Nowa era Speedway Grand Prix w Polsce. Transmisje w Eurospocie, Playerze i TTV

Discovery Sports Events po raz pierwszy w historii skupiło wszystkie międzynarodowe rozgrywki żużlowe pod wspólną marką. Łączy ona SGP (FIM Speedway Grand Prix), SGP2 (FIM Speedway U21 World Championship) oraz SGP3 (FIM Speedway U16 World Championship). Dodatkowo w żużlowym kalendarzu znajdą się coroczne wydarzenia - SON (FIM Speedway of Nations) i SWC (FIM Speedway World Cup).Wszystkie rundy SGP, SGP2, SGP3 i SON dostępne będą na żywo i na żądanie w pakiecie Eurosportu w Playerze. Dodatkowo, cztery rundy Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu rozgrywane w Polsce transmitowane będą w ogólnodostępnym, naziemnym kanale TTV. Rozgrywki SGP2 i SGP3 pokażą również kanały linearne Eurosportu, a Speedway of Nations będzie można obejrzeć w pakiecie Eurosportu w Playerze dostępnym za 15 zł miesięcznie.- podkreśliła Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Grupa Discovery.- dodał François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events.Transmisje indywidualnych mistrzostw świata na żużlu będą obudowane studiami, w których widzowie będą mieli okazję zgłębić tajniki żużla, poznać opinie i analizy ekspertów, obejrzeć materiały z padoku i rozmowy z żużlowcami. Podczas Grand Prix na stadionie pracować będą komentatorzy oraz reporterzy, dzięki czemu kibice żużla będą na bieżąco otrzymywać najświeższe informacje z toru.Rywalizacja o tytuł mistrza świata będzie szeroko relacjonowana w kanałach i platformach TVN Grupa Discovery. Dzięki raportom i programom informacyjnym w TVN, TVN24 i TVN Turbo widzowie będą zawsze na bieżąco z wszystkim, co dzieje się w świecie SGP. Po każdej rundzie na antenach Eurosportu pokazywane będą 40-minutowe skróty. Eurosport pokaże również na żywo rozgrywki SGP2 i SGP3. Żużel będzie bardzo widoczny także na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu oraz innych platform TVN Grupa Discovery.Eurosport w Playerze to niezrównana oferta dla fanów sportu. Kosztujący 15 zł miesięcznie pakiet obejmuje kanały linearne Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz dodatkowe ekskluzywne transmisje, równoległe live streamy z najważniejszych sportowych wydarzeń świata, bogatą kolekcję VOD i obszerne archiwum treści sportowych. Użytkownicy pakietu Eurosportu w Playerze zyskują również dostęp do ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, tytułów Player Original, programów rozrywkowych, edukacyjnych, treści lifestyle, motoryzacyjnych, kontentu dla dzieci oraz newsów.- 30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)- 14 maja, Warszawa (Polska)- 28 maja, Praga (Czechy)- 4 czerwca, Teterow (Niemcy)- 25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)- 13 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)- 27 sierpnia, Wrocław (Polska)- 10 września, Vojens (Dania)- 17 września, Malilla (Szwecja)-1 października, Toruń (Polska)5 listopada, GP Oceanii