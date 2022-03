Oscary 2022 rozdane. Najlepszym filmem "CODA", największym wygranym "Diuna" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Za nami 94 gala wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

• Za najlepszy film roku uznano "CODA". Produkcja otrzymała łącznie trzy Oscary

• Największym zwycięzcą gali został film "Diuna" zgarniając łącznie sześć Oscarów

Oscary 2022 - zwycięzcy:

Wręczono najważniejsze nagrody filmowe. Tytuł najlepszego filmu otrzymał film. Ruby jest jedyną słyszącą osobą w swojej niesłyszącej rodzinie. Kiedy rodzinny biznes rybacki jest zagrożony, Ruby czuje się rozdarta między realizacją swojej pasji w Berklee College of Music a strachem przed porzuceniem rodziców. Film dostępny jest w ofercie Apple TV+/.Z kolei najwięcej Oscarów zdobył film. Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.W Polsce film "Diuna" można oglądać na antenie HBO oraz na platformie HBO Max."CODA"Jane Campion ("Psie pazury")Will Smith ("King Richard: Zwycięska rodzina")Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye")Troy Kotsur ("CODA")Ariana DeBose ("West Side Story")"Drive My Car""Nasze magiczne Encanto""Summer of Soul"Kenneth Branagh ("Belfast")Sian Heder ("CODA")Greig Fraser ("Diuna")Hans Zimmer ("Diuna")"No Time to Die" z "Nie czas umierać - Billie Eilish i Finneas O'ConnellJoe Walker ("Diuna")Jenny Beavan ("Cruella")Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos ("Diuna")Linda Dowds, Stephanie Ingram i Justin Raleigh ("Oczy Tammy Faye")Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett - "Diuna"Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer - "Diuna")"The Long Goodbye""The Queen of Basketball""The Windshield Wiper"