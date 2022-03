Walka Fury - Whyte o tytuł mistrza świata WBC w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Tyson Fury i Dillian Whyte to dwaj najlepsi bokserzy światowej federacji WBC. 23 kwietnia zmierzą się w ringu o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej

• Transmisję walki z Londynu, do Polski i dziewięciu innych europejskich krajów przeprowadzi platforma streamingowa Viaplay

Platforma streamingowa Viaplay ma wyłączne prawa do transmisji walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej federacji WBC Tyson Fury - Dillian Whyte w dziesięciu europejskich krajach, w tym w Polsce. Do starcia najlepszych bokserów WBC dojdzie 23 kwietnia 2022 roku.Fury (bilans zawodowy: 31 zwycięstw, w tym 22 przez nokaut oraz 1 porażka) przystąpi do walki jako broniący pasa mistrz świata WBC, po dwóch z rzędu zwycięstwach nad Amerykaninem Deontay'em Wilderem i z celem przejścia na sportową emeryturę jako najlepszy bokser świata. Z kolei "tymczasowy mistrz" WBC Whyte (28 wygranych, w tym 19 przez KO, a także 2 porażki) ostatnio znokautował w czwartej rundzie Aleksandra Powietkina i ma charpkę na najbardziej prestiżowy tytuł mistrzowski w świecie boksu.- mówi Peter Nørrelund, szef sportu NENT Group.Walka Fury - Whyte, a także wszystkie pozostałe starcia wieczoru, będą dostępne dla abonentów Viaplay w Polsce, Holandii oraz w krajach bałtyckich w ramach standardowej subskrypcji (w Polsce 34 zł / miesiąc). W krajach skandynawskich walkę będzie można śledzić w systemie pay-per-view.W marcu Viaplay ogłosiła dodanie sportu na żywo również do swojej oferty w Wielkiej Brytanii, gdzie platforma wystartuje w drugiej połowie roku.