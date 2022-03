"Informator", "Głodni i razem", "Prawdziwa gwiazda". Nowe europejskie produkcje Max Original w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• W piątek (1 kwietnia 2022 roku) w HBO Max zaplanowana została premiera polskiego serialu "Odwilż".

• Wśród nowości znajdą się również inne produkcje Max Original z Europy Środkowej.

Pierwsza propozycja to węgierski serial obyczajowy. Akcja węgierskiego serialu obyczajowego Informator osadzona jest w 1985 roku. Śledzimy w niej losy dwudziestoletniego Geriego, który przeprowadza się z małego węgierskiego miasteczka do Budapesztu, aby zapisać się na Uniwersytet Ekonomiczny. Chłopak dołącza tam do śmietanki towarzyskiej kampusu: reformatorskiej grupy, której przewodzi młody student Zsolt Száva. Jego życie wypełniają imprezy, dziewczyny i polityczne debaty. Ale Geri skrywa pewien sekret - został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę, by donosić na Szávę i jego plany obalenia reżimu.to pierwszy czeski program lifestylowy Max Original. Produkcja zabierze widzów w podróż przez Republikę Czeską, aby odkryć wiele ciekawych zakątków, kulinarnych i nie tylko. - "Uwielbiam niesamowitą mieszankę widoków, przyrody i doświadczeń. Uwielbiam odkrywać kulinarne cuda w najbardziej zacisznych miejscach naszego pięknego kraju. Wielkie rzeczy na scenie kulinarnej dzieją się również w małych wioskach" - mówi 41-letni Lukáš Hejlík, najbardziej wpływowy smakosz w Czechach. Z takim spojrzeniem na świat, regularnie zabiera na weekendowe wycieczki swoją 14-letnią córkę Klarę - nastoletnią scenarzystkę i miłośniczkę mangi. Podczas wspólnych podróży dzielą swój czas równo między jedzenie, kulturę i rekreacje na świeżym powietrzu. Wspólnie rozwiązują wszystkie problemy, które spotykają na swojej drodze. Od dwunastu lat mieszkają osobno i spędzają razem tylko dwa długie weekendy w miesiącu. Mimo dobrej woli po obu stronach nie mogą jednak uniknąć sporadycznych, a właściwie dość regularnych kłótni.Z koleito pierwsze europejskie muzyczne show produkcji Max Original, którego celem jest wyłonienie kolejnej muzycznej gwiazdy Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co tak naprawdę jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt. Choreografowie, fotografowie, reżyserzy, kompozytorzy, producenci, styliści, influencerzy - wszyscy eksperci z branży łączą siły, żeby wyłonić prawdziwą gwiazdę. Setki osób próbowało, ale tylko czternastu młodym artystom udało się zaimponować jury, w którym zasiadają Alex Cotoi, Alina Eremia, Șerban Cazan oraz Bruja. Wybranym uczestnikom udało się dostać do domu Prawdziwej gwiazdy, gdzie będą walczyć o nagrodę w wysokości 100 000 euro - połowę kwoty w gotówce i kontrakt o wartości 50 000 euro z Global Records. Jakie wyzwania na nich czekają? To będzie prawdziwa rewolucja.Także 1 kwietnia w HBO Max premierę będzie miał polski serial "Odwilż"