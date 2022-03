Specjalna oferta Canal+ Online dla kibiców żużla. Pierwszy miesiąc za 10 zł

Łukasz Szewczyk

• Z okazji startu sezonu żużlowego Canal+ Online przygotował specjalną ofertę dla fanów speedwaya.

Nadchodzący żużlowy sezon zapowiada się atrakcyjnie. Po raz pierwszy w historii mecze wszystkich szczebli rozgrywkowych - PGE Ekstraligi, eWinner 1. Ligi oraz 2. Ligi Żużlowej - będzie można oglądać w Canal+ Online.Z tej okazji serwis Canal+ Online przygotował specjalną ofertę na dostęp do Canal+ Online. Z promocji można skorzystać wchodząc na dedykowaną stronę i wpisać swój adres mailowy. Na podany adres zostanie wysłany voucher, który należy zrealizować na stronie canalplus.pl/voucher. Voucher obejmuje dostęp do pakietu Canal+ w serwisie Canal+ Online - pakiet Canal+ w cenie 10 złotych za pierwszy miesiąc oraz 30 złotych miesięcznie w kolejnych trzech miesiącach. Potem opłata wzrasta do 45 złotych za miesiąc. Podane ceny uwzględniają rabat wysokości 5 złotych za zgody marketingowe. Oferta dedykowana jest nowym użytkownikom serwisu.Canal+ Online dostępny jest w miesięcznym modelu subskrypcyjnym na urządzenia Android i iOS, telewizory Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV, dekoderze CANAL+ BOX 4K oraz przez przeglądarkę internetową (canalplus.com).