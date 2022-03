Nowy podcast Radia Zet. "Podejrzani politycy" Grucy i Piaseckiego

Łukasz Szewczyk

• Redakcja Radiozet.pl uruchamiła nowy podcast "Podejrzani politycy"

• Gospodarzami są: dziennikarz śledczy Radosław Gruca (Radiozet.pl) oraz Michał Piasecki (aplikacja newsowa Upday)

"Podejrzani politycy" to program odsłaniający kulisy polskiej polityki i omawiający bieżące wydarzenia świata władzy. Prowadzący, korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia dziennikarskiego i znajomości polskiej sceny politycznej, będą odkrywać przed opinią publiczną nieznane fakty oraz rzucać nowe światło na to, co powszechnie wiadomo.- zapewnia Radosław Gruca.Premierowe odcinki w każdy wtorek na player.radiozet.pl i w aplikacji Spotify. Już jest dostępny pierwszy odcinek To kolejny podcast przygotowywany przez redakcję Radiozet.pl. Od września 2021 roku można słuchać audycji "Machina Władzy" Błażeja Makarewicza i Mikołaja Pietraszewskiego, "Biznes. Między wierszami" Agnieszki Zaręby i Katarzyny Witwickiej oraz "Szkoła marzeń" Aleksandry Pucułek. Wkrótce zostanie uruchomiony kolejny podcast, który będzie dotyczyć tematów podróżniczych.