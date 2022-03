Filmowy kwiecień w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Kwiecień 2022 w Playerze

• Premiery filmowe oraz nowe dokumenty Discovery+ Originals

• Finały drugiego sezonu serialu "Tajemnica zawodowa" oraz programu "Przez Atlantyk"

Wśród filmowych propozycji(od 1 kwietnia). Jeden z najlepszych filmów Romana Polańskiego w gwiazdorskiej obsadzie. Ekranizacja sztuki teatralnej "Bóg Mordu". Czwórka rodziców spotyka się, żeby porozmawiać o bójce, w której wzięli udział ich synowie. Początkowo niewinne spotkanie szybko zamienia się w lawinę złośliwości i obyczajowych potyczek. W rolach głównych: Kate Winslet, Jodie Foster, Christopher Waltz i John C. Reilly.Player przygotował także kolejne mocne uderzenie najbardziej komercyjnego reżysera w Polsce, Patryka Vegi -(od 1 kwietnia) oraz(od 8 kwietnia). Film jest wnikliwym spojrzeniem w głąb Grupy Mokotowskiej, jednej z największych organizacji przestępczych nad Wisłą. Tym razem jednak historię poznamy z punktu widzenia kobiet - żon, kochanek, matek i córek. Na ekranie największe polskie nazwiska: Agnieszka Dygant, Olga Bołądź, Aleksandra Popławska, Katarzyna Warnke, Julia Wieniawa, a także była gwiazda latynoskich telenowel - Angie Cepeda. Partnerują im ulubieńcy żeńskiej części publiczności: Piotr Adamczyk, Piotr Stramowski, Sebastian Fabijański, Bogusław Linda i Patryk Pniewski.Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni thriller historyczny w reżyserii Agnieszki Holland(od 8 kwietnia) był jedną z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych w 2019 r. Obraz przedstawia historię Garetha Jonesa (James Norton) - walijskiego dziennikarza, który w 1933 r. wyruszył do Związku Radzieckiego, chcąc odkryć przerażająca prawdę stojącą za reżimem Stalina i sowiecką "utopią". Kulisy jego reporterskiego śledztwa miały śmiertelne reperkusje, a przy okazji stały się inspiracją do powstania jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku - "Folwarku zwierzęcego" George'a Orwella.Janusz Majewski, twórca głośnych i obsypanych nagrodami obrazów przedstawia ekranizację kryminału własnego autorstwa.(od 8 kwietnia) to pełna napięcia i zwrotów akcji opowieść sensacyjna o miłości, zbrodni i zabójczej namiętności. W podejrzanych okolicznościach zostaje zamordowana Aneta (Maria Dębska) - piękna żona szanowanego adwokata Karola Holzera (Artur Żmijewski). Sprawę tajemniczego zabójstwa próbuje rozwikłać nadkomisarz Rafał Król (Andrzej Zieliński), funkcjonariusz współpracującej podczas okupacji z Niemcami Granatowej Policji. Podczas śledztwa na jaw wychodzą bardzo ciekawe fakty z życia ofiary, a także jej bliskich.Z kolei(od 15 kwietnia) to połączanie filmu i animacji. Tytułowi bohaterowie mają skrzydełka, odnóża, czułki i nie zawahają się ich użyć Wszystko po to, żeby rozbawić. "Robaczki z Zaginionej Doliny" powracają w kontynuacji kinowego hitu, który odniósł niebywały sukces i zdobył popularność w ponad 80 państwach świata. Tym razem będziemy śledzić przygody biedronki i jej owadzich przyjaciół na odległych Karaibach! Po epickiej bitwie w Dolinie Mrówek mali bohaterowie są gotowi na nowe wyzwania - jeszcze bardziej egzotyczne, zabawne i nieprzewidywalne.(od 16 kwietnia) to opowieść o zwykłych ludziach - mieszkańcach większych i mniejszych miast - którzy padli ofiarą bankowości i kredytów we frankach szwajcarskich. Film przedstawia kulisy zderzenia ludzkich marzeń i pragnień z bezwzględnymi mechanizmem finansowym. Znamy to z autopsji, a przynajmniej ze słyszenia. Ten scenariusz napisało samo życie. Niestety. Na ekranie ulubieńcy widzów: Katarzyna Zawadzka, Antoni Królikowski, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Magdalena Lamparska, Jan Frycz i Rafał Zawierucha.Z koleito lekka komedia romantyczna. Idealna dla wielbicieli gatunku na wiosenne wieczory. Wieloletni przyjaciele, Ben (Jack Quad) i Alice (Maya Erskine), są singlami. Nie cierpią wesel, ale właśnie zaczął się ich sezon i otrzymują mnóstwo zaproszeń. By nie uczestniczyć w nich w pojedynkę i mieć wsparcie, decydują się zaliczać je jako para. Nie przypuszczają, że weselne doświadczenia zaważą na losach... ich relacji.(od 29 kwietnia) to wielowarstwowy i poruszający komediodramat autorstwa Briana Klugmana i Lee Sternthala. Opowiada historię młodego pisarza Rory'ego Jensena (w tej roli Bradley Cooper), któremu sen z powiek spędza marzenie o wielkim sukcesie literackim. Niestety, marzenie staje się obsesją i popycha go do desperackiego kroku. W końcu upragniona sława przychodzi, ale jej cena może być bardzo wysoka.Nie zabraknie także nowości z biblioteki pod marką discovery+ Originals.od 28 marca) to niesamowita podróż, w którą wyruszymy z wybitnymi reżyserami Rudolphem i Wernerem Herzog. Z pomocą naukowców, antropologów kosmosu i czołówką astronomów zbadają przyszłość kolonizacji kosmosu. Okazuje się, że odpowiedź na przetrwanie gatunku człowieka można znaleźć wśród gwiazd.Z kolei Trzyodcinkowy miniserial(od 18 kwietnia) odsłania kurtynę i daje spojrzenie na Hillsong, zielonoświątkowy megakościół z ponad 150 000 członków na całym świecie. Ostatnio zgromadzenie zostało poddane kontroli, a światło ujrzały szokujące fakty. Historie i zeznania byłych już członków kościoła zdemaskują prawdziwą twarz instytucji religijnej - traumy, nadużycia, wyzysku finansowego oraz fizycznego i homofobii, które są na porządku dziennym za zamkniętymi drzwiami świątyń Hillsong.Kwiecień w Playerze to także finałowe odcinki serialuoraz reality-show