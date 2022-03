Netflix na kwiecień. "Zachowaj spokój", "Poskromienie złośnicy", "Szkoła dla elity 5" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery kwietnia platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: polski serial "Zachowaj spokój", polski film "Poskromienie złośnicy", "Szkoła dla elity 5", "Anatomia skandalu", "Russian Dool",

Netflix - wykaz premier na kwiecień 2022 roku:

Wydarzeniem kwietnia na platformie Netflix będzie przede wszstkim premiera polskiego serialuopartego na powieści Harlana Cobena. Zniknięcie nastolatka zaburza pozornie idylliczne życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla. Na jaw zaczynają wychodzić ich najbardziej mroczne tajemnice. Kolejna polska propozycja to komedia romantyczna(od 13 kwietnia), której akcja rozgrywa się u podnóża Tatr. Kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego.Z piątym sezonem wraca(od 8 kwietnia). W pełnej sekretów szkole Las Encinas nowy semestr oznacza nową ofiarę, nowego przestępcę i nową tajemnicę. Wśród serialowych nowości(od 15 kwietnia). Wygodne życie żony wpływowego polityka zbacza z torów, kiedy na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica, a jej mąż zostaje oskarżony o szokujące przestępstwo.Z drugim sezonem wraca(od 20 kwietnia). Nadia i Alan najpierw raz po raz przeżywali najbardziej niesamowite noce w swoim życiu, a teraz stają przed kolejną oszałamiającą egzystencjalną przygodą. Z kolei(od 22 kwietnia) to nowy serial o dorastaniu, szkolnym życiu i młodzieńczych miłościach Charlie i Nick. Nastoletni chłopcy, odkrywają, że ich przyjaźń może być czymś więcej.Od 29 kwietnia w Netflixie druga część czwartego sezonu serialu. Zagrożeni ze wszystkich stron Marty i Wendy stają na głowie, by zadowolić kartel, FBI oraz własne dzieci i odzyskać swoje życie.Filmowy miesiąc Netflixie rozpocznie(od 1 kwietnia). Wymykają się, obściskują i załamują. Obsada i twórcy popularnych akcyjniaków próbują nakręcić kolejny film z serii zamknięci na kwarantannie w luksusowym hotelu. Kolejna propozycja to(od 1 kwietnia).(od 8 kwietnia) dla nastoletnich buntowników Huntera i Kevina istnieje tylko jedna droga do sławy - heavy metal. Postanawiają wygrać Bitwę zespołów i zostać bogami. Wśród filmowych premier pojawi się także(od 8 kwietnia). Nastolatka, która straciła miłość życia w tragicznym wypadku, zaczyna wierzyć, że jej ukochany wysyła jej wiadomości zza grobu.W filmie(od 15 kwietnia) dwóch przyjaciół skuszonych szansą, aby wygrać nieodebraną nagrodę pieniężną, restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80. i odkrywa surrealistyczny świat grozy. Kolejna propozycja to(od 22 kwietnia). Tuż przed rozpoczęciem studiów pilny Auden poznaje tajemniczą Eli. Ich wspólne nocne eskapady pozwalają jej doświadczyć beztroskiej nastoletniej egzystencji.• od 1 kwietniaTrivia questZrób porządek z the home edit: sezon 2Bitwa: freestyleApollo 10 1/2: kosmiczne dzieciństwoBańkaNie z mojej ligi 3Celeb five: za kulisamiOstatni autobusFurioza• od 4 kwietniaBusiness proposal• od 5 kwietniaRonny chieng: speakeasy• od 6 kwietniaMichela giraud: to prawda, przysięgam!Jimmy savile: brytyjski horrorultimatuU: ślub albo rozstanie• od 7 kwietniaPowrót w kosmosSenzo: murder of a soccer star• od 8 kwietniaSekstelefonSzkoła dla elity: sezon 5Tiger & bunny: sezon 2Taniec kryształówMetal lordsMiędzy życiem a śmierciąYaksha: decydująca misjaKto zje zielone jajka sadzone?: sezon 2• od 12 kwietniaW celiZwierzęce zagadki• od 13 kwietniaNaprawmy dziś światTeściowa z piekła rodemNajsłynniejsze parki narodowe świataPoskromienie złośnicy• od 14 kwietniaUltraman: sezon 2• od 15 kwietniaDziedzice ziemiAnatomia skandaluMai: a mother's rageWybieraj albo umieraj• od 16 kwietniaCzłowiek boga• od 19 kwietniaBattle kittyBiały blask: historia Abercrombie & Fitch• od 20 kwietniaZadzwoń do Saula: sezon 6: część 1Pacific rim: the black: sezon 2Skradzione serceMoment zwrotnyYakamoz s-245Russian Doll: sezon 2• od 21 kwietniaHe's expectingAll about gilaGierek• od 22 kwietniaHeartstopperSelling sunset: sezon 5Siedem żyć leiBezsenność we dwoje• od 26 kwietniaDavid Spade: nothing personal• od 27 kwietniaGra w oszustaObława w silvertonTajemnice marilyn monroe: nieznane nagrania• od 28 kwietniaKrólik samuraj: kroniki UsagiegoBubble• od 29 kwietniaOzark: sezon 4: część 2Grace i frankie: sezon 7: finałowe odcinkiPodróż poślubna z mamąRumspringa