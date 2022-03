"Julia" w HBO Max. Serial inspirowany ikoną, jaką jest Julia Child (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dostępny już w HBO Max serial Max Original "Julia" opowiada historię nieustraszonej szefowej kuchni i autorki książek kucharskich Julii Child.

• W 1962 roku, po sukcesie swojej debiutanckiej książki kucharskiej, Julia zaczyna gościć w amerykańskich domach, dzięki programowi "The French" Chef, który staje się pionierem współczesnych programów kulinarnych.

Serial Max Original "Julia" jest inspirowany niezwykłym życiem Julii Child i jej długoletnim programem telewizyjnym "The French Chef", który stał się pionierem współczesnych programów kulinarnych. Poprzez pryzmat życia Julii i jej wyjątkowej radości życia, serial zagłębia się w kluczowy moment amerykańskiej historii. Obserwujemy w nim czasy pojawienia się telewizji publicznej jako swego rodzaju nowej instytucji społecznej, feminizmu i ewolucję kulturową Ameryki. Sercem opowieści jest jednak portret kochającego się małżeństwa.W roli głównej w serialu występuje Sarah Lancashire, a w pozostałych rolach grają: David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz oraz Fiona Glascott.Serial Max Original "Julia" został wyprodukowany przez Lionsgate oraz 3 Arts Entertainment. Showrunnerem serial jest Chris Keyser, który wraz z twórcą Danielem Goldfarbem pełni także obowiązki producenta wykonawczego. Producentami wykonawczymi są także Erwin Stoff (Na skraju jutra) z ramienia 3 Arts Entertainment oraz Kimberly Carver i Charles McDougall. Todd Schulkin pełni obowiązki producenta konsultującego w imieniu The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts.Od czwartku (31 marca 2022 roku), premierowo, w HBO Max dostępne są trzy odcinki serialu Julia. Kolejne dodawane będą co tydzień, po jednym. Serial liczy 8 odcinków.