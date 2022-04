Radiowa Trójka świętuje 60. urodziny. Specjalne audycje, charytatywny koncert

Łukasz Szewczyk

• Program 3 Polskiego Radia rozpoczął nadawanie 60 lat temu - dokładnie 1 kwietnia 1962 roku.

• Z okazji okrągłych urodzin, stacja przygotowała jubileuszową ramówkę oraz koncert charytatywny "Trójka dla Ukrainy".

• Tego samego dnia premierę będą miały zarówno nowa aplikacja, jak i strona internetowa Programu 3.

1 kwietnia 2022 roku każde pasmo w Trójce poprowadzą trzy osoby - a nie jedna, jak to zwykle ma miejsce. Z okazji 60. urodzin Trójka przygotowała również trzygodzinną, wieczorną audycję-niespodziankę. Co się w niej znajdzie i kto ją poprowadzi słuchacze dowiedzą się - również ze strony internetowej i mediów społecznościowych Trójki - dopiero w momencie jej rozpoczęcia, czyli o godz. 20.00.Program 3 Polskiego Radia zorganizuje też specjalny koncert charytatywny "Trójka dla Ukrainy". Na scenie Muzycznego Studia im. Agnieszki Osieckiej zaprezentują się: polsko-ukraiński kwartet Dagadana, łączący folk z elektroniką i jazzem ukraiński zespół ShockolaD oraz czerpiąca z tradycji Bojków i Łemków bieszczadzka grupa Tołhaje.- wyjaśnia Marcin Wąsiewicz, dyrektor Trójki.Podczas koncertu będzie można dokonać wpłaty na rzecz Ukrainy na konto Caritas Polska.Trójka nie zapomina również o swoich słuchaczach, dla których przygotowała specjalne upominki. Rozdawane one będą w pasmach: "Pora na Trójkę" (godz. 6.00-9.00), "Trójka przed południem" (9.00-12.00), "Nasza tonacja" (12.00-13.00), "Trójka do trzeciej" (13.00-15.00), "Zapraszamy do Trójki" (15.00-19.00) oraz w audycji specjalnej (godz. 20.00-23.00). Urodzinowy konkurs pojawi się również na Facebooku stacji. Tego samego dnia wystartują: nowa aplikacja i strona internetowa Programu 3 z nowymi funkcjonalnościami.