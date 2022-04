Hity kwietnia w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy kwiecień w Canal+ będzie stał pod znakiem inauguracji sezonu żużlowego.

• W Premier League mecz na szczycie Manchester City - Liverpool, a w Ligue 1 Uber Eats starcie Paris Saint Germain - Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem.

• W PKO BP Ekstraklasie kwiecień to czas klasyków - Lech Poznań zagra z Legią Warszawa, a Cracovia z Wisłą Kraków.

Od tego sezonu widzowie CANAL+ mogą śledzić rywalizację na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w Polsce - w PGE Ekstralidze, eWinner 1. Lidze oraz 2. Lidze Żużlowej. Nowy sezon PGE Ekstraligi rozpocznie się 8 kwietnia. Piątkowe mecze będą transmitowane w ELEVEN SPORTS oraz CANAL+ online, a niedzielne w CANAL+ SPORT5 (nowa nazwa kanału nSport+) oraz CANAL+ online. 9 kwietnia startuje nowy sezon eWinner 1. Ligi - tu sobotnie i niedzielne mecze będą dostępne w CANAL+ SPORT5 i CANAL+ online, a poniedziałkowy w CANAL+ online. 2. Liga Żużlowa, która rozpoczyna sezon także 9 kwietnia, ma zarezerwowany termin w sobotnie popołudnie o godzinie 14 na antenie CANAL+ SPORT5 oraz w CANAL+ online.Na piłkarskich boiskach trwa walka o ligowe laury. W PKO BP Ekstraklasie o tytuł rywalizują Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa i Lech Poznań, których w tabeli dzieli zaledwie jeden punkt. Z kwietniowych meczów najciekawiej zapowiada się wielki ligowy klasyk, czyli starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa (9 kwietnia). Zdecydowanym faworytem wydaje się być Lech, choć Legia po fatalnej pierwszej części sezonu, w ostatnich tygodniach nie traci punktów. Emocji w Poznaniu na pewno nie zabraknie, podobnie jak w Krakowie, gdzie pod koniec kwietnia dojdzie do meczu derbowego Cracovia - Wisła. To spotkanie może być szczególnie istotne dla Białej Gwiazdy, która ciągle nie może się wydobyć ze strefy spadkowej.W Premier League walka o tytuł mistrzowski może trwać do ostatniej kolejki. Przez dłuższy czas wydawało się, że nikt nie zagrozi Manchesterowi City, który pewnie prowadził w tabeli. Jednak imponująca pogoń Liverpoolu pozwoliła drużynie The Reds zbliżyć się do The Citizens i oba kluby dzieli tylko jeden punkt. Bezpośrednie starcie, do którego dojdzie 10 kwietnia, może więc być prawdziwym meczem o mistrzostwo. Kwiecień na wyspach będzie obfitował w hitowe spotkania - Liverpool aż dwukrotnie zagra z drużynami z Manchesteru - także z United, a Chelsea w derbach Londynu spotka się z Arsenalem.W Ligue 1 Uber Eats dojdzie do ciekawych starć naszpikowanego gwiazdami Paris Saint Germain z "polskimi" drużynami. 17 kwietnia paryżanie zmierzą się z Olympique Marsylia Arkadiusza Milika, a 23 kwietnia Messi i Mbappe sprawdzą formę Lens Przemysława Frankowskiego. W LaLiga Santander kwiecień będzie prawdziwym testem dla drużyny Sevilli. Wicelider tabeli zmierzy się bowiem z Realem Madryt i Barceloną.W kwietniu nie zabraknie także emocji dla fanów Igi Świątek. Najlepsze tenisistki świata kończą zmagania na Florydzie i przenoszą się do Europy. Pierwszym poważnym wyzwaniem na kortach ziemnych będzie turniej WTA 1000 Mutua Madrid Open (4-10 kwietnia). 10 kwietnia to ostatni dzień sezonu zasadniczego w lidze NBA. Faza play off z udziałem najlepszych drużyn rozpocznie się 16 kwietnia. Również tego dnia dojdzie do bokserskiego pojedynku o tytuł mistrza świata w wadze półśredniej. O pasy federacji WBC, WBA i IBF powalczą Errol Spence Jr i Yordenis Ugas.