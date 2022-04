Canal+ na wiosnę. "Wesele", "Zupa nic", "Free Guy", "Szybcy i wściekli 9", "Yellowjackets"

Łukasz Szewczyk

Na wiosnę wśród filmowych premier Canal+ zaplanował, czyli bezkompromisowe spojrzenie na naszą przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość o której wielu wolałoby zapomnieć. Współczesne polskie wesele pełne rubasznej zabawy i ukrytych po kątach małych rodzinnych konfliktów czy dramatów. Nestor rodu Antoni Wilk zaczyna wspominać czasy wojny, swej pierwszej miłości i tragedii, jaka spotkała miejscowych Żydów. Historia, której nikt nie chce tu pamiętać, a która coraz mocniej zaczyna splatać się z bieżącymi wydarzeniami.W ramówce znajdzie się także kolejny film z cyklu "Szybcy i wściekli. Nowy filmto jeszcze szybsze i bardziej wypełnione akcją widowisko, które zabiera widzów nawet w kosmos (!). Rodzina, którą tworzą bohaterowie sagi, musi zmierzyć się z przeszłością Dominica (Vin Diesel). Oto pojawia się po latach jego brat Jacob (John Cena) i nie ma dobrych zamiarów. Oczywiście, podobnie jak każdy z rodziny Toretto jest on mistrzem kierownicy, co zapowiada fascynujący wyścig.Z koleito pełen wizualnego rozmachu dramat historyczny rozgrywający się w średniowiecznej Francji. Każdą historię da się opowiedzieć z kilku punktów widzenia. I każda będzie inną opowieścią. Oto jak doszło do tego, że dwóch rycerzy, dwóch przyjaciół stanęło naprzeciw siebie w sądowym pojedynku. Zanim zobaczymy to dramatyczne starcie, przekonajmy się, jak wygląda wersja jednego z nich, potem drugiego, a potem tej, o którą przyszło im się pojedynkować.W niezapomnianą i nostalgiczną wyprawę w ubiegłą epokę, do późnego PRL-u zabierze widzów komedia. Późny PRL - małżeństwo zahukanego inteligenta Tadeusza i Elżbiety, szefowej zakładowej Solidarności gnieździ się w małym mieszkanku z dwoma dorastającymi córkami Martą i Kasią oraz babcią wspominającą powstańcze czasy. Kolejne próby poprawy sytuacji życiowej przeradzają się w coraz większe kłopoty. Tadeusz jednak nie zamierza przestawać, bo skoro szwagrowi tak dobrze się wiedzie, to i on w końcu sobie poradzi.Wśród filmowych propozycji debiut fabularny reżysera dokumentów Tadeusza Syki, czyli. Rok 1944. Młody ksiądz Stefan Wyszyński jest kapelanem oddziału w Puszczy Kampinowskiej, pomaga także w powstańczym szpitalu. Mierzy się z okrucieństwami wojny, dramatyczną wojenną codziennością i sytuacjami krytycznymi jak rewizja szpitala przez oddziały SS. To wielka lekcja wiary i pokory dla kapłana, który jest świadkiem upadku płonącej Warszawy i bestialstwa niemieckich żołnierzy. To czas trudnych wyborów etycznych i osobistych.Wśród serialowych propozycji, czyli jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier ostatnich miesięcy. W 1996 r. samolot ze szkolną żeńską drużyną piłki nożnej z New Jersey podczas lotu do Seattle rozbija się w kanadyjskiej głuszy. Mija ponad półtora roku zanim ocalałe dziewczęta zostaną uratowane. W tym czasie niektóre z nich mocno balansują na granicy człowieczeństwa, a może nawet ją przekraczają. Oto ich przygody po katastrofie, a także opowieść o tym, kim są i jak żyją dziś, ćwierć wieku później.Z koleito najnowsza serialowa adaptacja kultowej powieści Juliusza Verne'a. Nowa wersja słynnej fabuły o podróży angielskiego dżentelmena, który założył się, że okrąży kulę ziemską w 80 dni. Wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, bez samolotów nie było to takie proste. A stawka była wysoka - 20 000 funtów o które się założono to dziś by było niemal 2,5 miliona funtów. Świat też był znacznie bardziej niebezpieczny - jest więc o czym opowiadać przez osiem pełnych akcji odcinków.Z koleito nowy policyjny serial produkcji BBC, oparty o autentyczne doświadczenia jego twórcy Tony'ego Schumachera, który przed laty pracował jako policjant. Historia policjanta Chrisa Carsona, który karnie zostaje przeniesiony na nocne patrole po Liverpoolu. Kłopoty w pracy, w domu i z samym sobą nawarstwiają się, mocno utrudniając mu życie i wywiązywanie się z obowiązków. Niedoświadczona, ale pełna dobrych chęci partnerka tylko komplikuje i tak niełatwą sytuację.to najnowsze dzieło Dana Futtermana, amerykańskiego producenta, scenarzysty i aktora, dwukrotnie nominowanego do Oscara. Małe miasteczko w południowo-wschodniej części stanu Pensylwania, gdzie podstarzały szeryf Del Harris z trudem radzi sobie z zaprowadzaniem porządku. Jego miłość - Grace Poe ma dorosłego syna, który zostaje oskarżony o morderstwo. To jak zachowa się teraz szeryf, może wpłynąć nie tylko na przyszłość tej trójki, ale na niemal całe miasteczko.Wśród wiosennych premier Canal+ także Jeden z kultowych amerykańskich seriali komediowych -. Ubrana w formę zabawnego pseudodokumentu opowieść o urzędnikach z małego miasteczka Pawnee w stanie Indiana. Główną bohaterką jest Leslie Knope (Amy Poehler), zastępczyni kierownika departamentu parków i rekreacji, która uparcie próbuje zmienić swoje miasto na lepsze. Jej optymizm wydaje się nie mieć granic. W przeciwieństwie do możliwości.