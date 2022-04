HBO Max wprowadza roczny plan subskrypcji

Łukasz Szewczyk

• HBO Max z rocznym planem subskrypcji

Zakończyła się specjalna promocja przygotowana na start serwisu HBO Max w Polsce . Od kwietnia serwis HBO Max dostępny jest w standardowej ceniez możliwością rezygnacji w każdej chwili. Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami, wprowadzono, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie ośmiu miesięcy.Przypomnijmy, że dostępna od 8 marca 2022 roku w Polsce HBO MaX to należąca do koncernu WarnerMedia platforma streamingowa direct-to-consumer, oferująca jakościową rozrywkę. Serwis oferuje wybór seriali, filmów i programów dla różnych grup odbiorców i reprezentujących kultowe marki takie jak HBO, Warner Bros., DC, Max Original, hity filmowe oraz ulubione programy dla dzieci i rodzin. Platforma została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych w maju 2020 roku, rok później dodany został natomiast plan subskrypcji z reklamami i niższą ceną. W latem 2021 roku rozpoczęto globalną dystrybucję HBO Max, wprowadzając platformę na rynki w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a następnie do Europy - HBO Max jest obecne w krajach nordyckich, w Hiszpanii i Portugalii, Niderlandach oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Aktualnie platforma jest dostępna w 61 krajach, a kolejne uruchomienia serwisu są planowane jeszcze w 2022 roku.