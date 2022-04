Łukasz Szewczyk

• TVP VOD udostępnia najpopularniejsze polskie filmy i seriale, m.in.: "Dom nad rozlewiskiem", "Ranczo Wilkowyje" czy "O mnie się nie martw" z napisami w języku ukraińskim.

• Dostęp jest bezpłatny

W TVP VOD odcinki seriali tłumaczone są na bieżąco. Telewizja Polska zaproponowała widzom z Ukrainy swoje najpopularniejsze produkcje, które od lat wzruszają i bawią. Obyczajowy serial "O mnie się nie martw" w gwiazdorskiej obsadzie z Joanną Kulig w roli głównej to ciepła, rodzinna pełna humoru i emocji produkcja. Iga to dwukrotna rozwódka z dwójką dzieci. Przypadek stawia na jej drodze młodego i zdolnego adwokata. Serial "Dom nad rozlewiskiem" jest skierowany do tych, którzy cenią sobie dom, jako najważniejsze miejsce życia rodzinnego. To opowieść o cieple, rodzinie dającej poczucie bezpieczeństwa, o miłości i zerwanych więzach. Serial nagrywany był w malowniczej scenerii Mazur."Ranczo Wilkowyje" to barwna komedia o przemianach społecznych, które zachodząw położonej na wschodnich krańcach Polski wsi Wilkowyje. Ponadto w TVP VOD znajdują się dedykowane najmłodszym widzom bajki i programy z lektorem w języku ukraińskim. Są to m.in.: "Zagadki zwierzogromadki", "Halo, Halo!" i "Licz na Wiktora".Kolejne tytuły, które widzowie znajdą w bibliotece filmów i seriali w TVP VOD opatrzone tłumaczeniem w języku ukraińskim pojawią się w najbliższych tygodniach. Będą to m.in.: "Miłość nad rozlewiskiem", "Ja wam pokażę", "Siedlisko" i "Ranczo".Dostęp do kolekcji przetłumaczonych pozycji programowych w TVP VOD jest bezpłatny.