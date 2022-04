Młody Muzyk Roku 2022 w TVP Kultura

Łukasz Szewczyk

• Dziesięciu młodych adeptów sztuki muzycznej zakwalifikowało się do kolejnej edycji konkursu Młody Muzyk Roku 2022.

• Zwycięzca konkursu będzie reprezentował Polskę na prestiżowym Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w Montpellier.

Młody Muzyk Roku to ogólnopolski konkurs, organizowany co dwa lata, którego celem jest promowanie najzdolniejszych młodych muzyków grających na instrumentach klasycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów średnich szkół muzycznych i ma na celu zachęcenie młodych ludzi do doskonalenia umiejętności gry na instrumentach.Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z TVP Kultura oraz Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.W półfinale konkursu Młody Muzyk Roku 2022, który zobaczymy w TVP Kultura i TVP Kultura 2, zaprezentują się:• Milena Pioruńska, skrzypce (Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu)• Zofia Sikora, wiolonczela (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie)• Józef Wajdzik, akordeon (Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu)• Maciej Kasperek, flet (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Z. Brzewskiego w ZPSM nr 1 w Warszawie)• Magdalena Szczęsna, saksofon (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej)• Małgorzata Cieszko, obój (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej)• Michał Salwa, puzon (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w ZPSM w Katowicach)• Paweł Libront, klarnet (Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy)• Krzysztof Wierciński, fortepian (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Z. Brzewskiego w Zespole w Zespole Państwowych Szkół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie)• Yehuda Prokopowicz, fortepian (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie)Półfinały konkursu Młody Muzyk Roku 2022 będą emitowane w dwie kolejne niedziele 17 i 24 kwietnia o godzinie 20:00 na antenie TVP Kultura i w kanale streamingowym TVP Kultura 2.