Florian Marku vs Chris Jenkins o pas IBF International na żywo w Fightklubie

• Niepokonany na zawodowych ringach Król Albanii, Florian Marku, kontra doświadczony walijski gladiator, Chris Jenkins.

• Ich pojedynek będzie ozdobą gali Boxxer w Newcastle.

Marku do Newcastle przylatuje bronić pasa i kontynuować swoją serię walk bez porażki. Albańczyk, który na co dzień mieszka w Londynie, tytuł IBF International zdobył we wrześniu ubiegłego roku punktując Maxima Prodana. Wprawdzie dwa miesiące później walczył jeszcze z Jorickiem Luisetto i jego także pokonał na punkty, nie była to jednak walka w obronie pasa. Ta po raz pierwszy będzie miała miejsce w najbliższy weekend.Dla 29-latka będzie to bez wątpienia najważniejszy pojedynek w karierze. Jeśli zakończy się jego wygraną, pozwoli mu ugruntować swoją pozycję na Wyspach i być może już niebawem stanąć do walki o kolejne tytuły. Porażka nie przekreśli oczywiście całkowicie jego dotychczasowego dorobku - skądinąd bardzo interesującego, na który składa się w sumie 10 zwycięstw i remis - znacząco jednak wydłuży mu ewentualną drogę do walk o jeszcze cenniejsze trofea.O te walczyć chce oczywiście również Chris Jenkins, 33-letni "Rok'n'Rolla" z Walii, który w ringu może pochwalić się dużo większym doświadczeniem niż jego sobotni przeciwnik. Walijczyk to były triumfator turnieju Prizefightera w wadze lekkopółśredniej, a także posiadacz pasów WBC International, BBBofC British oraz Commonwealth w wadze półśredniej. Dwa ostatnie z nich stracił w lipcu ubiegłego roku przegrywając przez TKO w ósmej rundzie z Ekowem Essumanem.Jenkins miał przerwę od boksowania do lutego, kiedy na gali w Cardiff pokonał na punkty Juliusa Indongo. Starcie to pokazało, że "Rok'n'Rolla" chyba nie do końca pozbierał się po bolesnej porażce z Essumanem, dlatego... jak najszybciej postanowił wrócić na ring, żeby odbudować dawną formę. Czy konfrontacja z młodszym i mniej doświadczonym, choć nieobliczalnym Marku, będzie odpowiednią receptą na to, aby w szybkim czasie wrócić w okolice szczytu?Przed sobotnią galą Jenkins może pochwalić się całkiem solidnym bilansem 23 zwycięstw, 3 remisów i 4 porażek. Walijczyk liczy, że w sobotę poprawi go o kolejną wygraną. Inny scenariusz ma jednak w głowie Marku, który w Newcastle powalczy z kolei o jedenasty triumf na zawodowych ringach.Kibiców w naszym kraju szczególnie mocno zainteresować powinna sześciorundowa konfrontacja w wadze junior ciężkiej, w której Krzysztof Twardowski powalczy o jubileuszową, dziesiątą wygraną w karierze. 26-latek z Nowego Sącza w październiku ubiegłego roku uległ na Wembley Richardowi Riakporhe, wcześniej jednak wygrał cztery kolejne walki, a zwycięski marsz rozpoczął od znokautowania Krzysztofa Zimnocha, dla którego był to ostatni pojedynek w karierze.W sobotę "Twardy" zmierzy się z niżej sklasyfikowanym w światowym rankingu, ale solidnie boksującym Michaelem Websterem. Anglik od 2019 roku stoczył na razie sześć walk i wszystkie rozstrzygnął na swoją korzyść, aż cztery z nich kończąc przed czasem. Przed starciem z Twardowskim może więc poszczycić się znakomitym bilansem 6-0-0. W weekend w potyczce z Polakiem na pewno będzie wspierała go miejscowa publiczność. Czy to jednak wystarczy, aby uporać się z naszym rodakiem?W innych ciekawie zapowiadających się walkach w Newcastle Arenie zobaczymy również m.in. Savannah Marshall (11-0-0) i Femke Hermans (12-3-0), które powalczą o pas WBO World Female w wadze średniej, niepokonanego w karierze Bradleya Rea (12-0-0), który skrzyżuje rękawice z Lukasem Ndafolumą (20-4-0) oraz Nathana Gormana (18-1-0), który zmierzy się ze Scottem Alexandrem (16-4-2).Florian Marku vs Chris Jenkins o pas IBF International w wadze półśredniej w sobotę (2 kwietnia 2022 roku) o godz. 22.00 na żywo tylko w Fightklubie. Cała gala od 18:00.