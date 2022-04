Transmisja z Platinum 6. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend zawodnicy uhonorują pamięć dwóch wybitnych, tragicznie zmarłych rajdowców - Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza za sprawą rajdu-memoriału ich pamięci.

• Dwa finałowe odcinki specjalne będzie można obejrzeć na żywo w Motowizji

Platinum Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza to jedne z pierwszych zawodów w polskim kalendarzu rajdowym w trakcie roku. Dla wielu zawodników to forma rozgrzewki przed sezonem, jednak najważniejszym celem jest upamiętnienie dwóch legend polskiego sportu motorowego, które przedwcześnie i w tragiczny sposób od nas odeszły.W tym roku w Wieliczce pojawi się 41 załóg. Listę startową otwiera urzędujący mistrz Polski Mikołaj Marczyk, którego w tym roku zobaczymy w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii WRC2. Jak zwykle wystartuje też liczne grono reprezentantów Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w osobach między innymi Marka Sudera, Grzegorza Olchawskiego i Piotra Kiepury. Tradycyjnie o zwycięstwo powalczą także "górale" - kierowcy na co dzień jeżdżący w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, jak Waldemar Kluza czy Sebastian Stec.Na trasę tegorocznego Memoriału składać się będzie dziesięć odcinków specjalnych w Wieliczce i okolicach, rozgrywanych w sobotę i niedzielę.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Dwie ostatnie, decydujące próby będzie można zobaczyć na żywo w Motowizji w niedzielę (3 kwietnia 2022 roku) o godz. 12:45. Wojciech Majewski oraz Mariusz Suss zasiądą za mikrofonem, a na mecie kierowców przepytywać będzie Gabriel Borowy.