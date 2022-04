20-lecie grupy Komety. Premierowy koncert w radiowej Trójce

Łukasz Szewczyk

• Głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy - to znak rozpoznawczy rockowej grupy Komety

• Grupa w w niedzielę (3 kwietnia 2022 roku) pojawi się na scenie Muzycznego Studia im. Agnieszki Osieckiej.

Komety, uznawane za jeden z najważniejszych polskich zespołów alternatywnych XXI wieku, to warszawska formacja uformowana w 2002 roku przez Lesława (gitara, wokal, muzyka, słowa) na gruzach legendarnej formacji Partia. Styl grupy to mieszanka rocka, post punka, rockabilly i ska. Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława Strybela - poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najwybitniejszych autorów swojego pokolenia.Komety nagrały siedem płyt studyjnych i dwie koncertowe. Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.Ostatnia płyta Komet "Alfa Centauri" ukazała się w 2020 roku, po sześciu latach od wydania poprzedniego krążka. -- wspominał w jednym z wywiadów Lesław.Tytuł albumu "Alfa Centauri" odnosi się do gwiazdy wielokrotnej w gwiazdozbiorze Centaura, ale także do wyobrażenia o procesie twórczym, które jakiś czas temu pojawiło się w głowie lidera Komet. -- mówił.Podczas koncertu w Trójce usłyszymy nie tylko utwory z ostatniego krążka Komet, ale zapewne również covery Partii. Grupa zaprezentuje się w składzie: Lesław "Lesław" Strybel - wokal, gitara, autor tekstów i muzyki; Sikor - gitara basowa, chórki; Dżony - perkusja.Koncert grupy Komety w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej w niedzielę, 3 kwietnia, od godz. 19.05. Transmisję będzie można śledzić na antenie Trójki, w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube stacji i na stronie trojka.polskieradio.pl.