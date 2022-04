Mikołajewska, Kolesnychenko i Figurski wzmacniają WP Magazyn

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska sukcesywnie powiększa redakcję WP Magazynu.

• Od kwietnia wzmocni ją Paweł Figurski, a od początku lipca także Bianka Mikołajewska. Kilka tygodni temu do zespołu dołączyła Tatiana Kolesnychenko.

Bianka Mikołajewska, Paweł Figurski, Tatiana Kolesnychenko / For. Grupa WP

Od wielu miesięcy stale rośnie liczba publikacji premium Wirtualnej Polski. To m.in. efekt decyzji z początku 2021 roku i stworzenia nowej redakcji WP Magazynu. Dziennikarze pracują w niej nad własnymi materiałami śledczymi, ekskluzywnymi newsami oraz wywiadami i reportażami.- mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.pracę w Wirtualnej Polsce rozpocznie 1 kwietnia. Jego zadaniem będzie przygotowywanie tekstów śledczych, wywiadów i reportaży.do zespołu Wirtualnej Polski dołączy 1 lipca 2022 roku. Od marca 2021 stałą pracę w zespole WP Magazynu rozpoczęła również, wcześniej dziennikarka WP abcZdrowie. W ostatnich tygodniach można było przeczytać jej wywiady z Gariim Kasparowem, Witalijem Kliczką, Michaiłem Kasjanowem czy Mychaiło Podoljakiem.- mówi Paweł Kapusta, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski ds. treści premium.Paweł Figurski od 2011 roku związany był z mediami Agory. Na początku współpracował z portalem Gazeta.pl, a w 2014 roku rozpoczął pracę w krakowskiej redakcji "Gazety Wyborczej". Wraz z Jarosławem Sidorowiczem otrzymał nagrodę Grand Press 2021 w kategorii dziennikarstwo śledcze za cykl materiałów "Afera Daniela Obajtka". Za ten sam cykl był nominowany do Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz Nagrody im. Dariusza Fikusa. Wcześniej otrzymał nagrodę Dziennikarza Małopolski w kategorii dziennikarstwo interwencyjne za ujawnienie kulisów wypadku komendanta tarnowskiej policji, który wykorzystywał radiowóz do celów prywatnych.Bianka Mikołajewska w latach 2000-2013 była dziennikarką "Polityki", a później "Gazety Wyborczej". W czerwcu 2016 roku została zastępczynią redaktora naczelnego serwisu internetowego OKO.press oraz szefową działu śledczego. Wielokrotnie nominowana do najważniejszych nagród dziennikarskich. Dziennikarz Roku 2016 w plebiscycie magazynu "Press". W 2019 roku odebrała Nagrodę Specjalną Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego dla "Dziennikarza Dekady". Laureatka Nagrody specjalnej X Edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych, wyróżniana także w konkursach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji im. Stefana Batorego.W 2021 roku do redakcji Magazynu Wirtualnej Polski dołączyli Anna Śmigulec, Szymon Jadczak, Patryk Słowik oraz Dariusz Faron. Anna Śmigulec w grudniu ubiegłego roku zdobyła nagrodę Grand Press w kategorii reportaż prasowy i internetowy za tekst "Władcy ciał i umysłów". Patryk Słowik i Szymon Jadczak za ujawnienie majątku Iwony i Mateusza Morawieckich byli nominowani do nagrody Grand Press w kategorii news, Szymon Jadczak był również nominowany w kategorii dziennikarstwo śledcze, za cykl materiałów dotyczących nieprawidłowości przy organizacji lotów prezydenta Andrzeja Dudy. W listopadzie i grudniu 2021 roku Szymon Jadczak razem z Mateuszem Ratajczakiem opublikowali głośny cykl tekstów dotyczący działalności wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Teksty doprowadziły do rezygnacji ministra z pełnionej funkcji. Dziennikarze WP za te publikacje otrzymali nominację do nagrody im. Dariusz Fikusa. Z kolei Dariusz Faron wraz z Markiem Wawrzynowskim za tekst "Pamiętaj, że jesteś zerem" znaleźli się w gronie dziennikarzy nominowanych do nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego.