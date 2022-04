Kto wytrzyma ciśnienie w walce o mistrzostwo Niemiec? Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern na wyjeździe z Freiburgiem, a Borussia Dortmund u siebie z RB Lipsk

• Na siedem kolejek przed końcem sezonu, rywalizacja o mistrzostwo Niemiec wchodzi w decydującą fazę

W walce o mistrzostwo Niemiec realnie liczą się już tylko Bayern (63 punkty) i Borussia Dortmund (57). Trzeci Bayer Leverkusen ma 48 punktów i musi myśleć raczej o utrzymaniu trzypunktowej przewagi nad rywalami do miejsca na podium. RB Lipsk i SC Freiburg mają po 45 punktów, a tuż za nimi Hoffenheim 44. Cztery pierwsze miejsca gwarantują grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, więc cztery pozostałe ekipy czołówki mają się o co bić w korespondencyjnym wyścigu.Dłuższa seria FreiburgaW tej kolejce, w sobotę o 15.30 Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim jedzie do piątego w tabeli Freiburga, walczącego o prawo gry w Lidze Mistrzów. Freiburg jest niepokonany w sześciu ostatnich ligowych meczach, od prawie dwóch miesięcy, a trzy z tych spotkań wygrał. Seria Bayernu jest... krótsza. Mistrz Niemiec nie przegrał w lidze od pięciu meczów, z czego trzy starcia wygrał.Przed przerwą na mecze reprezentacji, Bawarczycy 4:0 rozgromili u siebie Union Berlin po dwóch golach Lewandowskiego. Jednym z karnego, tak jak we wtorkowym zwycięskim finałowym barażu Polaków ze Szwedami o awans na mistrzostwa świata. W dziewiętnastu ostatnich meczach z Freiburgiem, Lewandowski strzelił... 20 goli, w tym sześć w siedmiu poprzednich spotkaniach. Czy w ten weekend znowu trafi? Transmisja SC Freiburg - Bayern Monachium na żywo z polskim komentarzem, w sobotę o 15.30 tylko na Viaplay.plBorussia ze wsparciem 80 tysięcy kibicówWicelider Borussia Dortmund, Bayern i tytuł mistrzowski tym razem ścigać będzie na własnym stadionie. W sobotę o 18.30 zagra z czwartym RB Lipsk, które do podium traci tylko trzy punkty. Obie drużyny mają dokładnie taką samą serię: sześć ligowych meczów bez porażki, a w nich po cztery zwycięstwa. Spotkanie toczone będzie w wyjątkowej atmosferze, bo na trybuny Bundesligi po miesiącach obostrzeń, wraca możliwość wypełnienia trybun. Bilety na sobotni mecz są już wyprzedane, na stadionie w Dortmundzie zasiądzie ponad 80 tysięcy widzów.Platforma Viaplay na ostatniej prostej bitwy o mistrzostwo Niemiec, przygotowała specjalne studio - w sobotę i niedzielę od 15.00. W sobotę pojawią się w nim Piotr Domagała, Michał Zachodny, Marcin Borzęcki i Radosław Gilewicz, a w niedzielę Justyna Kostyra, Michał Borzęcki i Michał Zachodny. W niedzielę o 19.15 na Viaplay.pl będzie można obejrzeć także magazyn skrótów Bundesligi.Mecze 28. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (1 kwietnia):• 20.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Marcin BorzęckiSobota (2 kwietnia):• 15.30komentuje Mariusz Hawryszczuk• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Tomasz Urban (na żywo ze stadionu we Fryburgu)• 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Marcin Pawłowski• 18.30komentują Mateusz Borek i Marcin BorzęckiNiedziela (3 kwietnia):• 15.30cz• 17.30komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny