Derby Włoch szlagierem weekendu w Eleven Spots

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu kwietnia w ELEVEN SPORTS będzie starcie Juventusu FC z Interem Mediolan, określane jako Derby d'Italia.

• Stacja pokaże na swoich antenach również ważne ligowe sprawdziany innych europejski potęg m.in. Realu Madryt, Atlético Madryt, Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia i FC Porto.

Hitem weekendu na boiskach Serie A będą słynne Derby d'Italia, czyli konfrontacja Juventusu FC z Interem Mediolan. Starcia dwóch najbardziej utytułowanych włoskich drużyn to w ostatnich latach gwarancja wielkich emocji. Podobnie powinno być tym razem, ponieważ obie ekipy znajdują się w dobrej formie i są w trakcie pościgu za prowadzącym w tabeli i mającym nad nimi kilkupunktową przewagę AC Milanem. Juve zajmuje czwartą pozycję i ma tylko o jedno "oczko" mniej niż trzeci Inter. Zwycięzca znajdzie się więc na ligowym podium, a przegrany ograniczy swoje szanse na mistrzostwo Włoch. Na Allianz Stadium w bramce gospodarzy wystąpi Wojciech Szczęsny, który jest w czołówce pod względem liczby czystych kont zachowanych w obecnych rozgrywkach. Polski golkiper spróbuje powstrzymać groźną ofensywę Interu z Edinem Džeko i Lautaro Martínezem na czele.Sporych emocji można spodziewać się również na Gewiss Stadium, gdzie piąta w ligowej stawce Atalanta Bergamo podejmie drugie SSC Napoli. To obok zespołów z Mediolanu i Turynu najpoważniejsi kandydaci do Scudetto. Po stronie gości oprócz Piotra Zielińskiego zagra Victor Osimhen, który jest w wybornej dyspozycji, co potwierdził w dwóch ostatnich meczach, strzelając w sumie cztery gole. W ten weekend Nigeryjczyk stanie przed nie lada wyzwaniem, ponieważ defensywa ekipy z Bergamo stanowi monolit, a w marcu straciła w lidze tylko jedną bramkę.Real Madryt pozostaje liderem LaLiga Santander, jednak niedawna wpadka w meczu z FC Barceloną sprawiła, że jego przewaga nad grupą pościgową stopniała do kilku punktów. W najbliższy weekend Królewscy spróbują powrócić na zwycięską ścieżkę w wyjazdowym starciu z Celtą Vigo. Na Estadio de Balaídos o sukces nie będzie łatwo, bo gospodarze są niepokonani u siebie od sześciu spotkań, a wśród drużyn, które udało im się w tym sezonie zatrzymać, znalazły się m.in. FC Barcelona, Sevilla FC, Real Betis i Villarreal CF. Kibice ostrzą sobie apetyty na snajperski pojedynek doświadczonych i niezwykle skutecznych napastników - Iago Aspasa po stronie zespołu z Vigo oraz Karima Benzemy w szeregach madrytczyków. Obaj strzelili w obecnych rozgrywkach w sumie aż 35 goli i zanotowali 15 asyst. Czy to jeden z nich okaże się kluczowym zawodnikiem tego meczu?Trudne zadanie czeka w weekend także aktualnego mistrza Hiszpanii, Atlético Madryt. Ekipa trenera Diego Simeone podejmie na Wanda Metropolitano broniące się przed spadkiem Deportivo Alavés. Klub z Kraju Basków w ostatnich latach sprawiał Los Colchoneros spore problemy, a w bieżącej kampanii sensacyjnie pokonał ich 1:0. Jeśli sprawi kolejną niespodziankę, to przybliży się do utrzymania w hiszpańskiej ekstraklasie, a jednocześnie praktycznie pozbawi Atléti szans na obronę tytułu mistrzowskiego.Paris Saint-Germain przegrało aż trzy z ostatnich pięciu ligowych spotkań i kwestia odzyskania przez nie mistrzostwa Francji nie jest już taka oczywista jak jeszcze kilka tygodni temu. W najbliższy weekend Kylian Mbappé, Leo Messi i spółka spróbują pokazać, że paryżanie wciąż są głównym kandydatem do tytułu. Ich przeciwnikiem będzie FC Lorient, które bardzo potrzebuje punktów w walce o utrzymanie w Ligue 1 Uber Eats. Zespół z Paryża jest faworytem, jednak warto przypomnieć, że w dwóch poprzednich występach przeciwko rywalowi z Bretanii zdobył zaledwie jedno "oczko". Tym razem o wygraną również nie będzie łatwo, bo Lorient od początku lutego w meczach wyjazdowych nie tylko nie doznało porażki, ale nie straciło nawet bramki.W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu czwarte w tabeli OGC Nice zmierzy się z trzecim Stade Rennais. Zwycięzca tej konfrontacji może awansować na pozycję wicelidera rozgrywek francuskiej ekstraklasy. Co ciekawe, na Allianz Riviera dojdzie do starcia najszczelniejszej defensywy w lidze, którą mogą pochwalić się nicejczycy, z najskuteczniejszą ofensywą po stronie gości. Gospodarze muszą uważać szczególnie na Martina Terriera, Gaëtana Laborde'a i Serhou Guirassy'ego, którzy zdobyli większość z 65 bramek uzyskanych w bieżącym sezonie przez zespół z Rennes.Szlagierem najbliższej kolejki ligi portugalskiej będzie starcie prowadzącego w tabeli FC Porto ze znajdującą się w dobrej formie CD Santa Clarą. Na Estádio do Dragão gospodarze postarają się o 56. mecz z rzędu bez porażki w lidze. Wygrana pozwoliłaby im również na utrzymanie statusu jedynej niepokonanej w tym sezonie drużyny w czołowych europejskich ligach. Wiele będzie zależało od znakomitego duetu Mehdi Taremi - Evanilson, który w bieżących rozgrywkach zgromadził w sumie aż 25 goli i 16 asyst. Goście z pewnością stawią im silny opór, ponieważ pozostają niepokonani od połowy lutego. W ich szeregach kluczową rolę może odegrać znakomita dwójka stoperów - Kennedy Boateng i Cristian Tassano. To głównie dzięki nim Santa Clara traci ostatnio najmniej bramek w lidze.Plan transmisji:Piątek (1 kwietnia):• 20:55 LaLiga Samartbank:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakSobota (2 kwietnia):• 13:25 Championship:(Eleven Soirts 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1) (Eleven Sorts 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(studio od 18:00)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:20)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (3 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Krukstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (4 kwietnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Spots 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:00 #ElevenF1 - magazyn (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40(Eleven Sports 2)• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Marcin Gazda