Finał turnieju WTA w Miami z udziałem Igi Świątek hitem weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sobotni finał turnieju WTA 1000 Miami Open z udziałem Igi Świątek będzie hitem sportowego weekendu w Canal+.

• Do gry wraca PKO BP Ekstraklasa, Premier League, LaLiga Santander i Ligue 1 Uber Eats.

Ostatnie tygodnie to prawdziwy koncert gry w wykonaniu Igi Świątek. Polka idzie jak burza przez kolejne turnieje i podbija światowe korty. Doha, Indian Wells, czy również Miami? Odpowiedź na to pytanie kibice tenisa poznają w sobotni wieczór. Natomiast już wiadomo, że finał WTA 1000 Miami Open zapowiada się pasjonująco. Z jednej strony fenomenalna Polka, które nie przegrała od szesnastu spotkań, a w poniedziałek - niezależnie od wyniku finału - zostanie numerem jeden kobiecego tenisa. Z drugiej strony siatki Japonka, triumfatorka czterech turniejów Wielkiego Szlema i była liderka rankingu. Finałowe starcie rozpocznie się o godzinie 19:00, a przedmeczowe studio o godzinie 18:00. Transmisja w Canal+ Premium i Cana+ Online. Spotkanie skomentują Bartosz Ignacik i Joanna Sakowicz-Kostecka.W ten weekend po reprezentacyjnej przerwie do walki o ligowe punkty wracają piłkarze. W PKO BP Ekstraklasie najciekawiej 27. kolejce zapowiada się sobotni mecz Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. W piątkowy wieczór Śląsk Wrocław spróbuje wyrwać punkty Lechowi Poznań, a w niedzielne popołudnie Wisła Kraków zagra z Piastem Gliwice.W Premier League siedem spotkań odbędzie się w sobotę. Od godziny 16:00 w Canal+ Sport2 Multi Premier League, gdzie kibice będą mogli śledzić losy meczów Brighton - Norwich, Burnley - Manchester City, Chelsea - Brentford, Leeds - Southampton oraz Wolverhampton - Aston Villa. Wcześniej, bo o 13:30 Liverpool podejmie Watford, a o 18:30 Manchester United zmierzy się z Leicester City.Emocji nie zabraknie również w LaLiga Santander - w niedzielny wieczór Barcelona zagra z Sevillą. W przypadku zwycięstwa Duma Katalonii zrówna się punktami z drużyną z Sewilli. Na mecz zapraszają Łukasz Wiśniowski i Tomasz Ćwiąkała. Niedziela to również ciekawe starcia w Ligue 1 Uber Eats: Metz zagra z Monaco, a Paris Saint-Germain z Lorient.W sobotę odbędą się PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha. Transmisja z toruńskiej Motoareny o godzinie 17:30 w nSport+. Z kolei w niedzielne popołudnie Mistrzostwa Polski Par Klubowych. Transmisja z Poznania o godzinie 14:00 również w nSport+.Plan transmisji:Piątek (1 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 23.00(nSport+)Sobota (2 kwietnia)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzyszof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 18:00 Finał WTA 1000 Miami Open - studio (Canal+ Premium)prowadzący: Piotr Karpiński• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 19:00 WTA 1000 Miami Open:(Canal+ Premium)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskieksperci: Andrzej Juskowiak, Michał Żewłakow• 23.00(nSport+)Niedziela (3 kwietnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignaciturbokozak: Rafał Wolski• 23.00(nSport+)Poniedziałek (4 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(Canal+ Sport 5)