"Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Małżeństwo na skróty" - filmowy weekend premium TV

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Małżeństwo na skróty", "Holiday",

W weekendkontynuuje serialową wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi -(1 kwietnia). Serialowa wersja kryminalnej fabuły Patryka Vegi. W kolejnej opowieści z cyklu "Pitbull" Andrzej Grabowski powraca jako doświadczony i zmęczony życiem policjant Jacek Goc, zwany "Gebelsem". Tym razem musi się zmierzyć z najmroczniejszym przeciwnikiem w całej swej policyjnej karierze - "Nosem", szefem wielkiej grupy przestępczej. Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, gdy syn "Gebelsa" wraz z przyjaciółmi, nie wiedząc z kim mają do czynienia, okrada "Nosa". Czy ojciec jest w stanie go uratować? I czy mu wybaczy?W sobotę(2 kwietnia). Spragnieni słońca, odpoczynku i egzotycznych przygód, Kasia i Tomek wyruszają na wymarzoną podróż na indonezyjską wyspę - Bali. Spędzając błogie chwile na rajskich plażach, starają się poświęcić każdą chwilę sobie, by wspólnie przepracować istniejące między nimi konflikty. Oboje bardzo chcą mieć dziecko i wiedzą, że bez naprawy swoich realacji ich rodzinne gniazdo nigdy nie będzie szczęśliwe. Kiedy pewnego dnia postanawiają wyruszyć na wycieczkę przez otaczającą ich dżunglę, by dotrzeć do znajdującego się na wyspie wulkanu, po drodze poznają przypadkowo tajemniczego mężczyznę. Otwarci na nowe znajomości bez zastanowienia przyjmują zaproszenie do jego domu. Podążając za nieznajomym atmosfera zagęszcza się z minuty na minutę, a niepokojąca aura coraz bardziej udziela się polskiej parze. Wkrótce nastąpią zdarzenia, które doprowadzą Kasię i Tomka do olbrzymiej wewnętrznej przemiany. Nic nie będzie już takie jak było. Tę podróż na Bali oboje zapamiętają na zawsze.W niedzielę(3 kwietnia) Teddy (Rafe Spall) od zawsze miał tendencję do odkładania wszystkiego na później. Czy to chodziło o poznanie ukochanej z rodzicami, czy o zaręczyny, czy o sam ślub. Kiedy w końcu zmuszony przez obcą kobietę do wyznaczenia daty ślubu z ukochaną Leanne (Zahra Newman) organizuje zgodnie z dewizą YOLO, szybkie przyjęcie weselne już za dwa tygodnie, jeszcze nie spodziewa się, że tego dnia jego życie zmieni się na zawsze. Po przebudzeniu następnego dnia po ślubie, mężczyzna odkrywa, że przeniósł się w czasie. Dokładnie jest teraz rok później, a on i jego żona mają właśnie obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Co więcej - Leanee ku zaskoczeniu Teddy'ego jest w ciąży, a on nic nie pamięta. Przecież na pewno by tak szybko nie zdecydował się na dziecko... to może poczekać! Uwięziony w zmieniaczu czasu mężczyzna, po kolejnych minionych latach, orientuje się, że każde kilka minut jego życia przenosi go o rok do przodu. Przez to zawirowanie i związane z nim liczne kłopoty, jego małżeństwo zaczyna wisieć na włosku. Z pomocą najlepszego przyjaciela Sama, Teddy próbuje naprawić swoje życie, które dosłownie przelatuje mu przed oczami. Teraz mężczyzna musi nauczyć się cenić każdą sekundę, jeżeli chce odzyskać ukochaną Leanne - nawet, gdy będzie to miłość tylko na chwilę...Z kolei w(2 kwietnia). Autor bestsellerowych kryminałów, Charles Condomine (Dan Stevens), cierpi na niemoc twórczą. Nie mogąc odzyskać dawnego polotu, męczy się, bezskutecznie próbując skończyć pierwszy w swojej karierze scenariusz filmowy. Piękna Ruth (Isla Fisher), którą mężczyzna poślubił przed pięciu laty, nie pozwala mu jednak zarzucić tej pracy. Liczy bowiem na spełnienie swojego wielkiego marzenia - opuszczenie Londynu i zamieszkanie w Hollywood. Poszukujący inspiracji Charles decyduje się w końcu zaprosić do domu ekscentryczne medium, madame Cecily Arcati (Judi Dench). Podczas przeprowadzanego przez kobietę seansu spirytystycznego przypadkowo wywołuje ona ducha pierwszej żony mężczyzny, żywiołowej i błyskotliwej Elwiry (Leslie Mann). Przywrócona do życia kobieta jest zszokowana, gdy się orientuje, że jej miejsce zajęła oschła Ruth. Całej trójce z resztą niełatwo jest się odnaleźć w tej sytuacji.Niedzielną Megapremierą będzie film(3 kwietnia). W zakładzie karnym Belle Reve odbywają wyroki najwięksi złoczyńcy. Z kilkorga z nich władze decydują się stworzyć tajną jednostkę uderzeniową X, aby wysłać ją na straceńczą misję. Do grupy dołączają Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Kapitan Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Sylvester Stallone), Blackguard (Pete Davidson), Javelin (Flula Borg) i najbardziej nieobliczalna z nich Harley Quinn (Margot Robbie). Przestępcy, gotowi na wszystko, by tylko opuścić mury więzienia, zostają wyposażeni w najnowszą, zaawansowaną technologicznie broń i przetransportowani na odległą wyspę Corto Maltese. Tam - pod dowództwem pułkownika Ricka Flaga (Joel Kinnaman), który jako jedyny wie, jak ich trzymać w ryzach - muszą przedrzeć się przez pełną partyzantów dżunglę, by namierzyć i zniszczyć cel. Aby łotrom nie przyszła do głowy ucieczka, mają założone implanty zdradzające każdy ich ruch Amandzie Waller (Viola Davis), która na odległość może pozbawić ich życia. Podobnie z resztą jak jeden z wielu spotkanych na wyspie wrogów.Z kolei wweekend premier rozpoczną(2 kwietnia, Cinemax 2). Martin (Martin Kyšperský) i Eliška (Eliška Křenková) po raz pierwszy spotykają się na przyjęciu urodzinowym w opuszczonej części brneńskiego dworca kolejowego. Młoda psycholog zaprasza muzyka na swój wykład. Martin jest pod wrażeniem. Obydwoje mają się ku sobie. Chłopak leci do Norwegii, żeby się z nią zobaczyć. Para szybko odkrywa, że nie może bez siebie żyć. Ich historia jest jak romans z Hollywood, z wyjątkiem tego, że rozgrywa się w Brnie. Czy ich miłość będzie lekiem na całe zło?W niedzielę(3 kwietnia, Cinemax). Anthony (Anthony Hopkins) ma 80 lat, jest psotny, żyje sam i odrzuca wszelkie propozycje opieki, ponieważ jest zdania, że sam potrafi o siebie zadbać. Jego córka, Anne (Olivia Colman) ma jednak inne zdanie na ten temat. Tym bardziej, że kobieta nie może już składać mu codziennych wizyt, a Anthony coraz słabiej osadzony jest w rzeczywistości. Obserwując postępujące zaniki pamięci, Anne postanawia zatrudnić pielęgniarkę. Zafascynowany nowym towarzystwem starszy mężczyzna, z czasem staje się coraz bardziej zagubiony. Obraz opowiada o prawdziwym życiu, poprzez pełną miłości refleksję nad ludzką kondycją. Bezkompromisowo wzruszające dzieło pokazuje prawdę o naszym własnym życiu.Druga premiera to(3 kwietnia, Cinemax 2). Historia pary w średnim wieku, która osiedla się w odosobnionym domu, lężącym na trudno dostępnym grzbiecie górskim. Ana i Filip, dwie bardzo wykształcone osoby, które całe życie spędziły w Bukareszcie, kupują nędzne gospodarstwo w górach Retezat i szykują się do rozpoczęcia nowego życia w niezwykle wymagających warunkach (bez dostępu do bieżącej wody i elektryczności). Stan zdrowia Any doprowadził do zmiany ich stylu życia, a para próbuje poradzić sobie z tą nową sytuacją. Opowieść o budowaniu życia na nowo. Początku zupełnie nowych, równoległych, niedojrzałych światów, wyłaniających się z rozpadu starego.