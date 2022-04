Startuje wiosenna ramówka Radia Zet. Sporo zmian, nowe głosy i programy (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (4 kwietnia 2022 roku) startuje wiosenna ramówka Radia Zet

• Nowy poranek, codzienna lista przebojów, nowe osobowości i prowadzący w nowych rolach

Codziennie od poniedziałku do piątku od 5:30 słuchaczy budzić i pobudzać będzie nowy duet prezenterski, czyli Marek Starybrat i Robert Motyka. Dwie nietuzinkowe osobowości z naturalnym poczuciem humoru, nadające na tych samych falach. Stałymi elementami porannego programu będą:przygotowywane przez Tomasza Kasprzyka,, czyli najpopularniejsze zagraniczne przeboje z tłumaczeniami w interpretacji znanego wszystkim lektora - Stanisława Olejniczaka,- codzienne wywiady Beaty Lubeckiej z politykami i ekspertami oraz satyryczne rapsy, znanego również jako Szymon Majewski, z udziałem dobrze znanych postaci ze świata polityki, kultury czy sportu, będące komentarzem do bieżących wydarzeń.O 9:00 na programzaprosi Ewelina Pacyna. Energetyczne pasmo z siłą muzyki, konkursami i wiadomościami spoza pierwszych stron gazet oraz dużą dawką pozytywnej energii. Od 12:00 Robert Karpowicz poprowadzi towarzyszące pasmo muzyczne(Carpiu Diem). W programie premierowy odcinek seriia w każdy piątek między 12:00 a 13:00 Grażyna Torbicka wopowie o nowościach kinowych i najważniejszych wydarzeniach świata filmu.Agnieszka Kołodziejska pojawi się w nowej dla siebie roli, prowadząc popołudniowy magazyn informacyjno-rozrywkowy(15:00-17:00) przygotowywany we współpracy z reporterami Radia ZET. Najciekawsze tematy, relacje z różnych stron Polski, łączenia satelitarne i rozmowy ze słuchaczami. Od 17:00 duet Marcin Sońta i Michał Korościel w programie, czyli codzienna dawka sarkazmu, ironii i absurdu. Słowem spojrzenie na świat z przymrużeniem oka.Wieczór w Radiu ZET to muzyczne czterogodzinne spotkanie z Marcinem Wojciechowskim. Od 20:00- codzienne (pon-pt) notowanie listy przebojów. W programie również, a w niej muzyczne propozycje, wywiady z gwiazdami, koncerty na żywo, premiery, newsy, światowe trendy muzyczne, zapowiedzi koncertowe, a także konkursy z nagrodami. Od północy do trzeciej nad ranem pasmo łączące to, co już się wydarzyło z tym, co nadejdzie w najbliższych godzinach, czyli. Jej gospodarzami będą wymiennie Hubert Radzikowski i Adrian Nowak.Wraz z nadejściem wiosny zmienia się również weekendowa ramówka Radia ZET. W soboty o 6:00 słuchaczy przywita Michał Adamski z porankiem. Od 11:00 pasmo Mateusza Ptaszyńskiego, po którym mikrofon przejmie Michał Korościel i jego(17:00-20:00). O 20:00 imprezowe pasmopoprowadzi Adrian Nowak.Michał Adamski rozpocznie również niedzielne poranki. O 9:00 Andrzej Stankiewicz ze swoimi gośćmi będzie podsumowywał polityczne wydarzenia mijających dni w programie. Od 10:00 nowy programpoprowadzi Jakub Olszewski. Zaprezentuje subiektywny ranking rzeczy, miejsc i rozmaitości, czyli wszystkiego co "naj". Gospodarzem pasmabędzie Mateusz Ptaszyński. O 17:00 Szymon Majewski zaprosi na pełne humoru i pozytywnej energii autorskie rozmowy z gwiazdami w audycji, a po nich na antenie zabrzmiHuberta Radzikowskiego. Niedzielne wieczory zakończy sportowe podsumowanie tego, co w mijającym tygodniu działo się na stadionach i wokół nich w Polsce i na świecie.(22:00-23:00) przygotowują dziennikarze redakcji sportowej Radia ZET: Marcin Powideł, Mikołaj Kruk, Krzysztof Wilanowski i Mateusz Warianka.Od poniedziałku do piątku "Wiadomości Radia ZET" będzie można usłyszeć co pół godziny między 5:00 a 10:00 i 14:00 a 18:00, a w pozostałych porach - co godzinę. Wiadomości sportowe - 7:00, 9:00, 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00, kulturalne - 12:00 i 18:00, a ekonomiczne - 10:00 i 15:00.