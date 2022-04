Rodzinna Wielkanoc w AXN

Łukasz Szewczyk

• W weekend wielkanocny telewizja AXN pokaże filmy dla całej rodziny

W filmie(15 kwietnia o godz. 20.10 w AXN) agent specjalny, Vic Davis (Ryan Phillippe), jest w drodze, aby odebrać swojego syna z kampusu uniwersyteckiego. Nagle znajduje się w samym centrum operacji terrorystycznej. Córka sędziego Sądu Najwyższego i przyjaciółka syna Vica staje się celem grupy terrorystów. Porwanie dziewczyny ma pomóc wpłynąć na sprawę sądową dotyczycącą Drugiej Poprawki amerykańskiej konstytucji.W filmie familijnym(16 kwietnia o godz. 9.55 w AXN), zły czarownik Gargamel tworzy kilka złośliwych Smerfopodobnych kreatur zwanych Naughties. Gargamel ma nadzieję, że pozwolą mu one posiąść pełną mocy Smerfów. Szybko jednak odkrywa, że tylko prawdziwe Smerfy mogą dać mu to, czego pragnie. W celu pozyskania sekretnego zaklęcia, Gargamel decyduje się porwać Smerfetkę i zabiera ją do Paryża. Tam zostaje otoczony uwielbieniem milionów. Teraz Papa Smerf, Gapcio, Maruda i Laluś będą musieli powrócić do naszego świata i uratować Smerfetkę.W nowym, animowanym filmie(16 kwietnia, godz. 12.00) poznamy losy Smerfetki, która kierując się tajemniczą mapą, wyrusza wraz z przyjaciółmi w pełną przygód wyprawę do Zakazanego Lasu. Miejsce to pełne jest magicznych stworzeń, kolorów i przygód. Smerfetka i jej przyjaciele, wyprzedzając Gargamela, dotrą do tajemniczej, zaginionej wioski i poznają największą tajemnicę w historii Smerfów.(17 kwietnia, godz. 10.20) opowiada historię skomplikowanej relacji nielotów, Angry Birds, oraz sprytnych Zielonych Świnek z popularnych gier wideo. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną. W ten sposób powstaje super team, który ma ocalić ich domy.W filmie(17 kwietnia, godz. 16.55) Robin (Kevin Costner) powraca do Anglii z wyprawy krzyżowej. Szybko odkrywa, że stracił rodzinny majątek. Przyłącza się do bandy rzezimieszków z lasu Sherwood, wypowiadając wojnę bezwzględnemu szeryfowi Nottingham (Alan Rickman). Tam poznaje piękną Marion (Mary Elisabeth Mastrantonio).W filmie(17 kwietnia, godz. 20.00) dzieciaki odkrywają starą konsolę wideo z grą "Jumanji", o której nigdy dotąd nie słyszały. Gdy ją włączają natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a dzieci stają się awatarami postaci, które wybrały: zapalony gracz Spencer staje się odważnym łowcą przygód (Dwayne Johnson), fan piłki Fridge zamienia się (według własnych słów) w Einsteina (Kevin Hart), Bethany - popularna dziewczyna z sąsiedztwa - staje się profesorem w średnim wieku (Jack Black), natomiast niepozorna Martha przybiera postać nieustraszonej wojowniczki (Karen Gillan). Wkrótce odkrywają, że w "Jumanji" chodzi nie tylko o grę, ale przede wszystkim o przetrwanie.Z kolei(16 kwietnia, godz. 15.40) to film animowany na podstawie serii książek Beatrix Potter. Malarka Bea mieszka na wsi i pomaga rodzinie wesołego królika, Piotrusia. Jej sąsiad, McGregor, nienawidzi gryzoni i stara się za wszelką cenę je przepędzić. Gdy McGregor umiera na atak serca, jego rezydencję dziedziczy w spadku Thomas McGregor. Króliki rozpoczynają wojnę z nowym właścicielem.