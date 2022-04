Lifestylowy kwiecień w Canal+. Zgrillowani, domowa piekarnia, remonty, słodkości na Wielkanoc

Łukasz Szewczyk

• Lifestylowy kwiecień w Canal+

• "Zgrillowani 2" zachęcą do gotowania na świeżym powietrzu, Marieta Marecka pokaże słodkie przepisy na Wielkanoc, Piotr Kucharski ponownie otworzy domową piekarnię

• Nowy program Tomasza Pągowskiego, który ponownie odnowi mieszkania Polaków.

Wraz z nadejściem wiosny coraz częściej myślimy o ucztowaniu na świeżym powietrzu. Zanim wyciągniemy grille i rozstawimy stoły w ogrodach, warto przygotować pomysły na ciekawe menu, które zaskoczy gości. Pomogą nam w tym Andrzej Andrzejczak i Jurek Sobieniak, gospodarze programu(od 4 kwietnia w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online), którzy wyruszą w podróż po Polsce w poszukiwaniu niesztampowych pomysłów na dania z grilla. Na brzegu Dunajca wrzucą na ruszt pstrągi i łososia, w Pieninach będą grillować sery i jagnięcinę. Na warszawskim bazarze Różyckiego przygotują uliczne dania z lokalnym sznytem, a w przydomowym ogródku przyrządzą kolorowe szaszłyki dla najmłodszych. Odliczanie do sezonu grillowego czas zacząć.Wielkanoc to doskonała okazja, by podać bliskim coś wyjątkowego. Dlatego w specjalnym, świątecznym odcinku programu(od 2 kwietn• ia w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online) Marieta przedstawi przepisy na trzy oryginalne ciasta, które wzbudzą zachwyt przy wielkanocnym stole. W menu pojawią się: mazurek à la tarta z angielskim kremem chałwowym i karmelową kruszonką, słodko-kwaśne serniczki z kremem porzeczkowym oraz zielona baba pistacjowa z pomarańczowym lukrem.Piotr Kucharski, który o mące i drożdżach wie wszystko, już po raz trzeci zaprasza nas do swojej domowej piekarni. Tym razem pokaże, jak krok po kroku przygotować chleb na zakwasie i pieczywo obwarzane. Gospodarz programu zdradzi również niezawodne patenty na przepyszne ciasto drożdżowe, francuskie i skandynawskie. W programie(od 23 kwietnia w Canal+ Kuchnia i Canal+ Online) nie zabraknie porad dla początkujących oraz dużej dawki inspiracji dla osób bardziej obeznanych w temacie domowych wypieków.Tomasz Pągowski rusza w trasę, by przeprowadzać remonty w całej Polsce - od Pomorza po Podkarpacie. W jego nowym programie(od 13 kwietnia w Canal+ Domo i Canal+ Online) poznamy kilka rodzin, które marzą o metamorfozie jednego z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, zobaczymy też remontowe triki i patenty na stworzenie funkcjonalnej i nowoczesnej przestrzeni. Podróż przez kraj to również doskonała okazja do zaprezentowania bogactwa polskiej architektury. Tomasz oprowadzi widzów po każdej z odwiedzanych miejscowości i opowie o miejscowej architekturze oraz tradycjach budowlanych.