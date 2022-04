HBO Max na kwiecień. "Odwilż", "Piotruś Królik 2: Na gigancie", "Reminiscencja", "Mistrz"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max w kwietniu

• Premiery kilku europejskich produkcji w tym pierwszego polskiego serialu Max Originalu "Odwilż".

• Wśród filmowych premier m.in. "Legion Samobójców: The Suicide Squad", "Piotruś Królik 2: Na gigancie", "Reminescencja"





Miasto jest nasze, Tokyo Vice, Dziecko czy Stewardesa II, Stworzona do miłości II i Barry III.

Serialowym wydarzeniem miesiąca jest premiera pierwszego polskiego serialu Max Original -. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.Wśród serialowych premier. Jest rok 1985 rok, Węgry. 20-letni Geri rozpoczyna kolejny rok studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Dołącza do reformatorskiej grupy, której przewodzi Szava. Geri jednakże skrywa tajemnicę - został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę.Kwietniowa ramówka to także miniserial HBO stworzony i wyprodukowany przez George'a Pelecanosa i Davida Simona -. Produkcja powstała na postawie książki Justina Fentona, reportera Baltimore Sun i pokazuje wzloty oraz upadki jednostki specjalnej Departamentu Policji.to serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina. Akcja produkcji rozrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydajeWraca, czyli drugi sezon przepełnionego czarnym humorem serialu o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. W roli głównej występuje wyróżniona za swoją rolę nominacją do Emmy Kaley Cuocoto mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, manipulujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror. Kiedy kobieta odkrywa prawdziwą naturę swojego dziecka, podejmuje coraz bardziej desperackie próby pozbycia się go. Ona nie chce dziecka, ale dziecko zdecydowanie jej pragnie.Serialową ofertę wzbogaci także. Drugi sezon serialu o Hazel Green, której mąż - Byron Gogol, miliarder, prezes spółki specjalizującej się w nowych technologiach - oświadczył, że wszczepił do ich mózgów chipy. Historia na podstawie książki autorstwa Alissy NuttingNie zabraknie programów rozrywkowych.to pierwszy czeski program lifestylowy Max Original. Produkcja zabierze widzów w podróż przez Republikę Czeską, aby odkryć wiele ciekawych zakątków, kulinarnych i nie tylko. Przodownikiem będzie Lukáš Hejlík, najbardziej wpływowy smakosz w Czechach oraz jego 14- letnia córka Klara.Natomiastpierwsze europejskie muzyczne show produkcji Max Original, którego celem jest wyłonienie kolejnej muzycznej gwiazdy Rumunii. Program zabiera widzów za kulisy przemysłu muzycznego i zdradza, co tak naprawdę jest potrzebne, aby dotrzeć na sam szczyt.Oferta filmowa miesiąca to między innymi. Superzłoczyńcy Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker i grupa szalonych oszustów z więzienia Belle Reve dołączają do supertajnej, super-zacienionej Task Force X, gdy trafiają na odległą, pełną wrogów wyspę Corto MalteseAnthony Hopkins, nagrodzony za swoją kreację Oscarem, oraz Olivia Colman w rolach głównych filmu. Anthony ma 80 lat, jest psotny, żyje sam i odrzuca wszelkie propozycje opieki, ponieważ jest zdania, że sam potrafi o siebie zadbać. Jego córka, Anne ma jednak inne zdanie na ten temat.W filmieNick Bannister pomaga swoim klientom odzyskać utracone wspomnienia. Pewnego dnia jego życie zmienia się za sprawą nowej klientki. Prosta sprawa staje się jego obsesją po zniknięciu kobiety, a on walczy o odkrycie prawdy o niejPiotruś wyrusza w podróż w nadziei na znalezienie przyjaciół, którzy podobnie jak on lubią psocić. Jego rodzina próbuje go wyśledzić w nadziei, że przekona go do powrotu do miejsca, do którego naprawdę przynależy.to z kolei rozgrzewająca serca historia rodziny i cudownie neurotycznego psa, który nauczył ich tego, co naprawdę ważne w życiuZ koleito oparty na faktach dramat opowiadający nieznaną historię legendarnego mistrza Polski w boksie Tadeusza "Teddy" Pietrzykowskiego, który w 1940 roku przybył pierwszym transportem więźniów do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w AuschwitzWśród dokumentalnych premierJest to produkcja Max Original autorstwa uznanego dokumentalisty Pawła Łozińskiego, który przygląda się ludziom ze swojego balkonu. Autor zaczepia mieszkańców dzielnicy albo przypadkowych przechodniów, zadaje pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie z życiem.Z koleipilot to historia Gary'ego Betznera, szanowanego członka lokalnej społeczności, który nie tylko sfingował własną śmierć, zmienił nazwisko i został zwerbowany przez CIA, ale był także osobą, która ujawniła aferę Iran Contras z udziałem Reagana.Dokumentprzedstawia portret życia jednego z najwybitniejszych menedżerów w historii futbolu: Sir Alexa Fergusona. Film wyreżyserowany przez jego syna Jasona pozwala na nowo przeżyć historię Fergusona, skupiając się przede wszystkim na pamiętnych i wypełnionych licznymi zwycięstwami 26 latami kierowania Manchesterem UnitedWykaz premier HBO Max na kwiecień:• od 1 kwietniaOdwilżInformatorGłodni razemPrawdziwa gwiazdaWellington Paranormal IVWoda dla słoniBaby DriverBonnie i ClydeRob RoySherlock HolmesSherlock Holmes: Gra cieniSpider-Man: HomecomingPodziemny krągOpłacone krwiąMarley i jaNastępnaKoktajl mazeł towSevarambesSuszaDruga runda• od 2 kwietniaJak wywołałem byłą żonę• od 3 kwietniaDwa statkiFantastyczne zwierzęta: Historia naturalna• od 4 kwietniaLegion samobójców: The Suicide SquadOjciecPoczątekPiotruś Królik 2: Na gigancieCobbKochanek• od 5 kwietniaNieuchwytny pilotDoskonałe ujęcie• od 6 kwietniaCalais, mon amourTony Hawk: Aż odpadną kółka• od 7 kwietniaBatmanBatman ReturnsBatman ForeverBatman & RobinSupermanSuperman IISwatka na tropie: W museumJej wysokość Pani Brown• od 8 kwietniaTokyo ViceMaixabelNoc Pod Orłem• od 9 kwietniaJaja w tropikachToveReminiscencjaMadalena• od 10 kwietniaOstatnia fala• od 12 kwietniaCisza• od 14 kwietniaRandkowanie w Nowym Jorku• od 15 kwietniaEscape Room: Najlepsi z najlepszych• od 16 kwietniaSzczęście• od 17 kwietniaŚmierć OtaraFilm balkonowy• od 18 kwietniJulie & JuliaSir Alex Ferguson: Never Give In• od 21 kwietniaKomedianci debiutanci• od 22 kwietniaStewardesa II• od 23 kwietniaCzynniki ludzkieMistrz• od 24 kwietniaNowicjatWszystko zostaje w rodzinie• od 25 kwietniaBarry IIIDziecko.Dog• od 26 kwietniaMiasto jest nasze• od 27 kwietniaGodzina cienia• od 28 kwietniaStworzona do miłość IIFrance• od 29 kwietniaNoughts + Crosses II• od 30 kwietniaLada dzień• wkrótce (jeszcze w kwietniu):Gentleman Jack IIA Black Lady Sketch Show III