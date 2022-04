Można już głosować na Polski Top Radia 357. Finał w Majówkę

Łukasz Szewczyk

• 43-tysięczna społeczność Patronów ułoży Polski Top Radia 357 - listę najważniejszych polskich utworów wszech czasów

• Pierwsze 100 utworów zostanie zaprezentowanych 3 maja 2022 roku

• Polski Top Radia 357 poprowadzą: Katarzyna Borowiecka, Marcin Łukawski, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach

Zespół Radia 357 od początku wojny włącza się na różne sposoby w pomoc Ukrainie. -- mówi Piotr Stelmach, koordynujący prace redakcji muzycznej.Wcześniej w akcji "Solidarni z Ukrainą" Słuchacze Radia 357 zebrali prawie 800 tysięcy złotych na środki medyczne. Zespół newsroomu i publicystyki postawił sobie za cel maksymalną weryfikację przekazywanych wiadomości i walkę z dezinformacją. Wszystkie materiały redakcyjne poświęcone wojnie zostały udostępnione bezpłatnie w otwartym podcaście "Agresja na Ukrainę".- mówi Piotr Stelmach.Dotychczasowe notowania Topu i Polskiego Topu Radia 357 prezentowane były przez Marcina Łukawskiego, Marka Niedźwieckiego i Piotra Stelmacha. Od najbliższego wydania dołączy do nich Katarzyna Borowiecka.- mówi Katarzyna Borowiecka.W tym roku wybrać można spośród niemal 1000 propozycji wytypowanych przez redakcję muzyczną. Każdy Patron ma do dyspozycji 57 głosów. -- mówi Marcin Łukawski, współprowadzący Top.Dodatkowo każdy Patron może wskazać 3 utwory, które proponuje dodać do głosowania. -- mówi Marcin Łukawski.To już drugie wydanie Polskiego Topu Radia 357, natomiast pierwsze, które zostanie wyłonione w głosowaniu online. 357 najważniejszych polskich utworów wszech czasów wyłoni Społeczność Patronów wspierających Radio 357. Obecnie to ponad 43 tysiące osób - dołączyć można na stronie wspieram.Radio357.pl.Audycja rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa do 21:00. Głosowanie trwa do 28 kwietnia pod adresem: top.Radio357.pl.Mecenasem Polskiego Topu Radia 357 jest Lexus.