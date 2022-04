Jesienią 11 edycja "Top Model" w TVN. Startuje casting online

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 roku na antenę TVN powróci modowe show "Top Model".

• Właśnie wystartowały castingi do jedenastej edycji programu.

• Kto tym razem otrzyma szansę na spełnienie marzeń?

Jesienią na antenie TVN powrócą nowe odcinki największego modowego show w Polsce. "Top Model" otwiera drzwi do kariery w świecie mody i show-biznesu. Jurorzy nie tylko oceniają postępy uczestników, ale również dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Joanna Krupa, Michał Piróg, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński szukają osób o wyjątkowej charyzmie i odwadze, gotowych na nowe wyzwania i podbój świata mody i show-biznesuChętni mogą zgłaszać się do programu wypełniając formularz na oficjalnej stronie programu . Pierwszy etap castingów odbędzie się online. Zgłoszenia można wysyłać do 22 maja 2022 roku.