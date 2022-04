Łukasz Szewczyk

• Felietony Igi Świątek, pierwszej kobiecej rakiety świata - numer jeden w rankingu WTA - od teraz mogą czytać użytkownicy Onetu i Przeglądu Sportowego.

• Felietony pierwotnie ukazały się w BBC Sport, teraz najlepsza tenisistka świata uzupełniła je i zaktualizowała o bieżące wydarzenia.

Pierwszy z serii pięciu tekstów autorstwa Igi Świątek pojawił się dziś na łamach serwisu Onet Sport . Felietony mówią o osobistych przeżyciach, o tenisie i drodze do miana najlepszej tenisistki na świecie.- mówi Jacek Stańczyk, redaktor naczelny połączonej redakcji Przeglądu Sportowego Onet.Felietony Igi Świątek pierwotnie ukazały się w języku angielskim w styczniu br. w BBC Sport i były przygotowywane we współpracy z dziennikarzem BBC. Dla czytelników Onetu i Przeglądu Sportowego zostały one przez autorkę uzupełnione i zaktualizowane o bieżące wydarzenia.Felietony Igi Świątek na łamach Onetu i Przeglądu Sportowego to kolejna współpraca tenisistki z Onetem. Podczas ostatniego finału WOŚP Iga Świątek przekazała na aukcję Onetu swoją rakietę tenisową z wygranego turnieju w Rzymie. Aukcja osiągnęła wówczas rekordową kwotę, a rakieta Igi została wylicytowana za 189 tys. 100 zł. Oprócz rakiety na aukcję tenisistka postanowiła przekazać w tym roku także osobiste spotkanie na jednym z treningów, który odbędzie się w 2022 r. w Polsce.