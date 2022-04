Łukasz Szewczyk

Netflix kręci trzeci sezon "Wiedźmina"

• Netflix udostępnił zdjęcie zza kulis pierwszego dnia produkcji trzeciego sezonu "Wiedźmina"

Fot. Netflix

Rozpoczęła się produkcja trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin", w którym główną rolę grają Henry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Chalotra (Yennefer z Vengerbergu) i Freya Allan (księżniczka Cirilla z Cintry). Z tej okazji



Co w trzecim sezonie? Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.