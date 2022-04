Komediowa Wielkanoc w Kino TV

Łukasz Szewczyk

• Komediowe wieczory w Święta Wielkanocne w Kino TV

• Stacja zaprasza na komediowe wieczory z Reese Witherspoon i Jennifer Lopez.

W Wielką Sobotę o godz. 20:00 widzowie Kino TV zobaczą kultową komedię o losach jednej z najsłynniejszych, filmowych blondynek -. Film wyróżniono nagrodą Teen Choice w kategorii Film lata, a także Złotym Popcornem m.in. za Najlepszą rolę komediową dla Reese Witherspoon, odtwórczyni głównej roli. Elle Woods (Reese Witherspoon) ma wszystko, o czym marzą jej rówieśniczki. Jest przewodniczącą swojego bractwa, twarzą Hawaiian Tropic, miss czerwca w uczelnianym kalendarzu, a przede wszystkim naturalną blondynką. Spotyka się z najprzystojniejszym chłopakiem w całym kampusie, a jej największym marzeniem jest zostanie panią Warnerową Huntingtonową III. Ukochany (Matthew Davis) uważa jednak, że Elle jest zbyt mało inteligentna na partnerkę życiową. Bycie sąsiadką Aarona Spellinga mogło coś znaczyć w LA, jest jednak tylko błahostką dla mieszkającej na Wschodnim Wybrzeżu rodziny chłopaka, w której żyłach płynie błękitna krew. Kiedy więc Warner dostaje się na wydział prawa na Harvardzie i spotyka ukochaną ze szkoły podstawowej, Elle robi wszystko, co w jej mocy, by również trafić na tę prestiżową uczelnię i odzyskać dawnego ukochanego. Szybko się jednak przekonuje, że studia prawnicze to coś więcej niż relaks na basenie i wyprawy do centrum handlowego. Elle musi stoczyć najtrudniejszą bitwę w swoim życiu: dla ukochanego, dla siebie i dla wszystkich blondynek, które każdego dnia doświadczają rozmaitych upokorzeń.W Niedzielę Wielkanocną widzowie będą mogli śledzić ciąg dalszy losów prawniczki-blondynki. O godz. 20:00 Kino TV pokaże, kolejną część opowieści o Elle Woods (Reese Witherspoon). W kontynuacji Elle jest już panią adwokat, która zaczyna pracę w jednej z najbardziej renomowanych kancelarii adwokackich w Bostonie. Pewnego dnia dowiaduje się, że na matce jej ukochanego pieska są testowane nowe kosmetyki. Bez wahania postanawia pozwać produkującą je firmę do sądu. Szefowie kancelarii, której klientem był kiedyś jeden z udziałowców przedsiębiorstwa, nie mają jednak zamiaru psuć dobrych relacji z wpływowym mężczyzną i wyrzucają młodą prawniczkę z pracy. Elle jedzie do Waszyngtonu. Tam dostaje posadę w biurze kongresmenki Victorii Rudd (Sally Field). Dzięki jej wsparciu kontynuuje swoją walkę o prawa zwierząt. Z czasem jednak przekonuje się, że nowa mentorka nie jest do końca tą osobą, za którą pragnie uchodzić...Zwieńczeniem komediowych, wielkanocnych wieczorów będzie wzruszająca komedia z Jennifer Lopez w roli głównej -, która na sprzedaży biletów zarobiła ponad 150 milionów dolarów. Stacja wyemituje ten kasowy hit w Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia o godz. 20:00. Akcja filmu toczy się w tętniącym życiem Nowym Jorku. Rozwiedziona Marisa Ventura (Jennifer Lopez) samotnie wychowuje syna i pracuje w luksusowym hotelu na Manhattanie. Jest skromną pokojówką. Pewnego dnia, sprzątając apartament pewnej arystokratki, przymierza jej elegancki strój. Tak odmieniona przypadkowo poznaje prawnika Chrisa Marshalla (Ralph Fiennes). Ambitny mężczyzna startuje w wyborach do parlamentu. Piękna i skromna Marissa od razu wpada mu w oko. Nie wiedząc, że kobieta jest pracownicą hotelu, Chris zaczyna ją uwodzić. Zaprasza dziewczynę na spacer, a następnie na elegancką kolację. Marisa nie ma odwagi wyznać Chrisowi, że nie jest osobą, za którą się podaje. Postanawia ciągnąć ryzykowną grę najdłużej, jak się da.