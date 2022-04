"Furioza", "Hazardzista", "Szef roku" i "Moonfall" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Kwietniowe premiery filmowe w Polsat Box Go

W Polsat Box Go będzie można wkrótce oglądać kolejne premiery prosto z kina. Oferta serwisu zostanie powiększona o starannie wyselekcjonowane tytuły.Pierwsza propozycja to- historia grupy przyjaciół, którzy w dorosłym życiu wybrali skrajnie inne ścieżki. Doświadczona policjantka Dzika (Weronika Książkiewicz) składa Dawidowi (Mateusz Banasiuk) propozycję nie do odrzucenia. Zostanie policyjnym informatorem i wtyczką albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Gdy Dawid przyjmuje propozycję okazuje się, że trafił w sam środek wojny o wpływy i pieniądze. Dodatkowo musi zmierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki).Wśród premier(od 7 kwietnia) - samotny William (Oscar Isaac) podróżuje po kasynach w Stanach Zjednoczonych. Obsesyjnie dba o to, by nigdzie nie zostawić śladów. Wszystko się zmienia, gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Film otrzymał nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji - Fair Play Cinema dla Paula Schradera oraz nagrodę indywidualną za Najlepszy scenariusz dla Paula Schradera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid. Premiera w Polsat Box Go 7 kwietnia.(od 8 kwietnia)- Blanco (Javier Bardem), charyzmatyczny właściciel rodzinnej fabryki, marzy o zdobyciu lokalnej nagrody dla najlepszego biznesu. Po drodze napotyka jednak rozmaite przeciwności ze strony żądnego zemsty byłego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów. Film zdobył 6 nagród GOYA: Najlepszy film, Najlepszy aktor - Javier Bardem, Najlepszy reżyser - Fernando León de Aranoa, Najlepszy scenariusz oryginalny - Fernando León de Aranoa, Najlepsza muzyka oryginalna -Zeltia Montes i Najlepszy montaż - Vanessa Marimbert. Premiera w Polsat Box Go 8 kwietnia.(od 26 kwietnia) - w niewyjaśnionych okolicznościach Księżyc wypada ze swojej orbity i obiera kurs kolizyjny z Ziemią. Zderzenie spowoduje całkowitą zagładę. Była astronautka Jo Fowler (Halle Berry) próbuje przekonać naukowców i polityków, że wciąż jest szansa, by ocalić Ziemię. Wraz z jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jej koncepcję: dawnym astronautą Brianem Harperem (Patrick Wilson) oraz człowiekiem o pseudonimie Houseman (John Bradley), specem od teorii spiskowych, Jo przygotowuje misję ostatniej szansy. Wyrusza w kosmiczną podróż, kładąc na szali całą swoją wiedzę, doświadczenie i życie. Premiera w Polsat Box Go 26 kwietnia.W kwietniowej ofercie serwisu Polsat Box Go na widzów czekają również:o młodych ludziach odnoszących sukces w Internecie, którzy próbują ujawnić pustkę i jałowość internetowej popularności (20 kwietnia), zabawny i wzruszający film familijnyo przygodach Mikołajka i paczki przyjaciół wierzących, że odnalezione skarbu rozwiąże ich rodzinne problemy (20 kwietnia) oraz horroro samotnej matce próbującej ochronić swoje dzieci przed nieznanymi porywaczami (28 kwietnia).