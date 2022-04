Polski serial "Powrót", "Wesele", "Szybcy i wściekli 9"- hity kwietnia Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

Wydarzeniem miesiąca Canal+ jest premiera polskiego serialu(od 15 kwietnia). Śmierć, powrót do życia i ich konsekwencje. Ale taki dosłowny powrót - bohater tego najnowszego polskiego serialu wyprodukowanego przez Canal+ naprawdę zmartwychwstaje. Jan Starostecki umiera, a gdy potem wraca, widzi, że nikt tego powrotu jakoś nie oczekuje i że to może być jego wielka, dosłownie "życiowa" okazja, by zacząć wszystko od nowa. Inaczej. By sprawdzić się w inny sposób. Spróbować odmiennego stylu życia, zatrudnić się tam, gdzie jeszcze nigdy nie pracował. Tym bardziej, że widzi (z dystansu) jak po jego odejściu zmienili się jego bliscy. I to wcale nie na gorsze... W tej czarnej komedii główną rolę wskrzeszonego Warszawiaka gra Bartłomiej Topa, a towarzyszą mu Wojciech Mecwaldowski, jako najlepszy przyjaciel i powiernik oraz Magdalena Walach w roli żony, czy może raczej wdowy po nim.Nowa produkcja BBC(od 13 kwietnia) to pięcioodcinkowy serial oparty na autentycznych doświadczeniach Tony'ego Schumachera - dziś popularnego pisarza i scenarzysty, ale przed laty brytyjskiego policjanta. Historia policjanta Chrisa Carsona (Martin Freeman), który zostaje zdegradowany i karnie przeniesiony na nocne patrole po Liverpoolu. Nowe niełatwe godziny pracy i kolejne skomplikowane sprawy, z którymi musi się mierzyć podczas patroli dodatkowo utrudniają mu i tak skomplikowane życie osobiste oraz powodują jeszcze więcej kłopotów w domu. Chris nie radzi sobie też z samym sobą, a terapia zdecydowanie przestaje wystarczać. Niedoświadczona, ale pełna dobrych chęci partnerka tylko komplikuje i tak niełatwą sytuację.(od 3 kwietni) to najnowsza serialowa adaptacja kultowej powieści Julesa Verne'a, słynnej fabuły o podróży angielskiego dżentelmena, który założył się, że okrąży kulę ziemską w 80 dni. W drugiej połowie XIX wieku, w czasach, gdy bez samolotów nie było to takie proste. A stawka była wysoka - 20 000 funtów o które się założono to dziś by było niemal 2,5 miliona. Świat też był znacznie bardziej niebezpieczny - jest więc o czym opowiadać przez osiem pełnych akcji odcinków.Sześcioodcinkowy włoski serial(od 11 kwietnia) to dzieło Niccolo Ammanitiego, popularnego włoskiego pisarza i scenarzysty. Tytułowa bohaterka to 13-letnia dziewczynka z Sycylii, która wyrusza w długą podróż w postapokaliptycznym świecie. Zniszczone i opuszczone miasta, spalone pola, tajemnicze lasy - to wszystko trzeba minąć, by odnaleźć porwanego brata. Jedynym wsparciem Anny jest notes, w którym mama zapisała jej instrukcje jak przeżyć. Tyle, że z czasem te instrukcje przestają mieć sens, a świat pozbawiony dorosłych okazuje się naprawdę przerażającym miejscem.Wśród filmowych premier(od 23 kwietni). Wojciech Smarzowski, mistrz refleksji nad polską naturą, wraca do tematu, którym już raz przykuł naszą uwagę. Pokazał już bowiem współczesne polskie wesele kilkanaście lat temu. Teraz powraca do tematu, a nawet do tego samego tytułu filmu, jednak tym razem jego opowieść jest mroczniejsza, pełna fascynujących metafor i sięgająca głębiej do ludzkich dylematów - moralnych, etycznych i osobistych. Współczesne polskie wesele pełne rubasznej zabawy i ukrytych po kątach małych rodzinnych konfliktów czy dramatów. Nestor rodu, Antoni Wilk, zaczyna wspominać czasy wojny, swej pierwszej miłości i tragedii jaka spotkała miejscowych Żydów. Historii, której nikt nie chce tu pamiętać, a która coraz mocniej zaczyna splatać się z bieżącymi wydarzeniami.Premierę będzie miał także polska komedia(od 18 kwietnia). Późny PRL - małżeństwo zahukanego inteligenta Tadeusza i Elżbiety, szefowej zakładowej Solidarności, gnieździ się w małym mieszkanku z dwoma dorastającymi córkami - Martą i Kasią - oraz babcią wspominającą powstańcze czasy. Kolejne próby poprawy sytuacji życiowej przeradzają się w coraz większe kłopoty. Tadeusz jednak nie zamierza przestawać, bo skoro szwagrowi tak dobrze się wiedzie, to i on w końcu sobie poradzi. Ta opowieść to nostalgiczna i zabawna wyprawa w ubiegłą epokę, do późnego PRL-u, do której zabiera nas laureatka dwóch Orłów, Kinga Dębska.(od 19 kwietnia) to pełnometrażowy debiut reżyserski Łukasza Ostalskiego, pracującego wcześniej przy wielu popularnych serialach. Historia dwóch nastolatków, Janka i Staszka, którzy w 1943 r. decydują się pomóc swoim rówieśnikom Abramowi i Chaimowi, synom szanowanego aptekarza, którym udało się uciec przed pogromem, który Niemcy urządzili Żydom w pobliskim lesie. Chłopcy, nie zważając na niebezpieczeństwo, ukrywają ich w swoim gospodarstwie i nikomu o tym nie mówią. Film nakręcony w ramach cyklu "Kto ratuje jedno życie ten ratuje cały świat".Wracają(od 16 kwietnia). Rodzina Dominica Toretto staje przed kolejnym wyzwaniem. Tytułowi Szybcy i Wściekli muszą zmierzyć się z kolejnym przeciwnikiem i tym razem będzie to ktoś naprawdę bliski - brat Dominica. Kolejny, już dziesiąty film z cyklu, to jeszcze szybsze i bardziej wypełnione akcją widowisko, które zabiera nas nawet w kosmos (!) Ta opowieść sięga głęboko do przeszłości, dzięki czemu dowiadujemy się też więcej o młodości Dominica i jego bliskich. Ale przede wszystkim to historia o tym, że po latach zjawia się jego brat Jacob (John Cena) i nie ma dobrych zamiarów. A że jak każdy z rodziny Toretto jest mistrzem kierownicy, to zapowiada się fascynujący wyścig.(od 5 kwietnia) to dzieło ośmiokrotnie nominowanej do nagród Emmy Robin Wright. Edee nie potrafi pogodzić się ze stratą bliskiej jej osoby. Nie pomaga terapia, nic się nie zmienia z upływem czasu. Decyduje się więc na poważny krok - zostawia świat jaki znała przez lata, opuszcza miasto i przenosi się w głuszę. Gdzieś w dalekie okolice Gór Skalistych, gdzie chce wszystko zacząć od nowa z dala od cywilizacji. Czy jednak ma dość sił, by przetrwać w takim miejscu? Na szczęście poznaje tam Miguela, myśliwego, który ratuje jej życie w niebezpiecznej sytuacji, a potem uczy, jak przetrwać w tej nowej rzeczywistości.(od 30 kwietnia) to wyrafinowany i nieprzewidywalny psychologiczny thriller wedle prozy Amélie Nothomb. Jeremiasz Angust, architekt cieszący się międzynarodową sławą, w drodze na lotnisko poznaje dziewczynę, która przedstawia się jako Texel Textor. Już niebawem terminal stanie się polem psychologicznej gry pomiędzy parą bohaterów.Z kolei(od 25 kwietnia) to dokument o czterech wychowankach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu pod Białymstokiem. Historia Gosi, Dominiki, Eweliny i Alicji to zapis codzienności młodych kobiet, które po dzieciństwie w toksycznych rodzinach, po młodości, w której aż roiło się od chwil pełnych przemocy, alkoholu, drobnych przestępstw, decyzją sądu znalazły się w ośrodku i teraz mają tu poukładać sobie życie. Ale czy w ogóle tego chcą? A jeśli, to jak to sobie wyobrażają? Dominika coraz częściej myśli o własnym dziecku jako sposobie na wyrwanie się z kręgu przemocy i początku innego życia. Czy jednak zajście w ciążę rozwiąże jej problemy? Gosia, która wciąż buntuje się przeciw zasadom ośrodka, widzi tylko jedną drogę - drogę ucieczki.W ramówce Canal+ znajdzie się także(od 9 kwietnia). Film dokumentalny o Belle Gibson, słynnej australijskiej influencerce, gwieździe Instagrama, której udało się oszukać wiele tysięcy osób na całym świecie. Okazało się, że Gibson kłamała niemal na każdy temat - swojego wieku, biografii, dokonań, swojej dobroczynności. Przede wszystkim jednak na temat tego, że udało jej się pokonać nowotwór mózgu, przy którym lekarze całkowicie się poddawali, a ona dokonała tego dzięki medycynie alternatywnej i autorskiej diecie. Najpierw zdobyła popularność w mediach społecznościowych, potem setki tysięcy osób ściągnęło jej aplikację "The Whole Pantry" i uwierzyło w jej pseudonaukowe wywody na temat zdrowia i żywienia. Szybko stała się internetowym guru zdrowego trybu życia i zarabiała na tym miliony. Wiele miesięcy trwało nim ktoś wreszcie zaczął weryfikować fakty. Cała misterna finansowa konstrukcja z czasem legła w gruzach, a Gibson stała się jedną z najgłośniejszych oszustek ostatniej dekady. Ten dokument opowiada jej historię głównie z perspektywy osób, które jej zaufały i dały się nabrać.