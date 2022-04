"To się kręci!" w Onecie i na Plejada.pl. W pierwszym odcinku "Milionerzy" TVN od kuchni

Łukasz Szewczyk

• Redakcja Plejady rusza z nowym formatem wideo - "To się kręci!", który jest realizowany w technologii 360 stopni.

Nowe odcinki programu "To się kręci" można oglądać w każdy wtorek o godz. 15.00, na stronie głównej Onetu i Plejady. Program wzbogaci także ofertę wideo dostępną na kanale Plejady w serwisie YouTube. W pierwszym odcinku (5 kwietnia 2022 roku) widzowie przeniosą się na plan teleturnieju "Milionerzy", gdzie gospodarz programu - Hubert Urbański oprowadzi ich po studiu, a także zdradzi tajemnice formatu.Wideo 360 jest formatem typu VR, który pozwala uzyskać wideo ze sferycznym widokiem: w górę, w dół, w lewo, w prawo i w tył. W "To się kręci!" zobaczymy doskonale znane miejsca, chociażby z telewizji, ale z zupełnie innej, dotąd nieznanej, perspektywy. Kamera Plejady odwiedzi plany zdjęciowe popularnych programów, ale także mieszkania gwiazd.- mówi Grzegorz Dobek, szef serwisu Plejada.pl, który odpowiada za realizację "To się kręci".