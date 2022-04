Bundesliga w Viaplay: Gikiewicz i Gumny walczą o utrzymanie dla Augsburga

Łukasz Szewczyk

• Bundesliga odrabia zaległości.

• W środę odbędzie się zaległy mecz 26. kolejki FC Augsburg - FSV Mainz.

• W walczącej o utrzymanie drużynie z Augsburga, podstawowymi zawodnikami są bramkarz Rafał Gikiewicz i obrońca Robert Gumny.

FC Augsburg z 29 punktami jest w tabeli Bundesligi na 14. miejscu w stawce 18 drużyn. Zespół Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Mainz jest 10. i traci sześć punktów do szóstego miejsca, dającego możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.Ostatnio w lepszej formie jest Augsburg, który w niedzielę 3:0 rozbił u siebie VfL Wolfsburg, a z czterech poprzednich spotkań wygrał dwa, przegrywając tylko raz. Niedawno ekipa FC Augsburg zatrzymała na swoim stadionie Borussię Dortmund, remisując 1:1.FSV Mainz w ostatni weekend zremisowało 1:1 w Moenchengladbach z Borussią, a wcześniej 4:0 wygrało u siebie z Arminią Bielefeld. Było także lepsze w bezpośrednim starciu z Augsburgiem, w październiku na własnym stadionie triumfowało 4:1. Jednak z poprzednich ośmiu ligowych wyjazdów przywiozło zaledwie dwa punkty. Za to Augsburg strzelał co najmniej gola w każdym z wcześniejszych dziesięciu meczów z Mainz, a cztery ostatnie domowe rywalizacje z tą drużyną wygrywał. Jeśli gospodarze zwyciężą w środę, po raz pierwszy zanotują serię pięciu z rzędu domowych triumfów przeciwko rywalowi z Bundesligi.Transmisja meczu FC Augsburg - FSV Mainz w środę (6 kwietnia 2022 roku) o godz. 18.30) na platformie Viaplay.pl