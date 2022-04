Rusza nowy program wideo "Onet Styl Życia"

Łukasz Szewczyk

• Od środy (6 kwietnia 2022 roku) w Onecie będzie można oglądać nowy program "Onet Styl Życia"

• W zależności od tematu w roli prowadzących pojawią się: Małgorzata Ohme, Dominika Olszyna, Marta Wierzbicka oraz Anna Pietraszek-Sawicka

• Do programu będą zapraszani goście związani z różnymi dziedzinami lifestyle'u: designem, psychologią, kulturą i modą.

Co tydzień w programie będzie pogłębiany i pokazywany z różnych perspektyw inny temat związany ze stylem życia. Każdy odcinek będzie odzwierciedleniem osobowości prowadzącego. Na pierwsze trzy odcinki programu "Onet Styl Życia" złożą się: #dobrostan z Małgorzatą Ohme, #design z Anną Pietraszek-Sawicką i Dominiką Olszyną oraz #miasto z Martą Wierzbicką. Format będzie rozwijany o kolejne tematy lifestylowe i kolejnych prowadzących.- mówi Dominika Olszyna, redaktorka naczelna Onet Lifestyle i Kultura.Pierwsze wydanie programu "Onet Styl Życia #dobrostan" poprowadzi 6 kwietnia Małgorzata Ohme. Odcinek będzie poświęcony zdrowemu egoizmowi, a w programie jako goście pojawią się Aleksandra Potykanowicz, psycholożka i autorka pozytywnych narzędzi rozwojowych oraz Iwona Guzowska, mistrzyni świata, Europy i Polski, pięściarka i kickbokserka, kobieta, która twierdzi, że "jest zdrową egoistką już od urodzenia".Kolejny odcinek - Onet Styl Życia #design poprowadzą: Anna Pietraszek-Sawicka i Dominika Olszyna. W programie prowadzące podpowiedzą, jak urządzić komfortowe wnętrza, w co warto zainwestować i jak interpretować trendy.Trzecie wydanie programu - Onet Styl Życia #miasto będzie prowadzić Marta Wierzbicka. Każdy odcinek #miasta będzie miał inną tematykę związaną z wielkomiejskim życiem: kulturą, rynkiem pracy, edukacją, zakupami, różnorodnością, tolerancją, życiem zawodowym, sportem, itp. Program będzie prowadzony w różnych lokalizacjach, będą to zarówno mieszkania celebrytów, jak i przestrzeń miejska: kina, muzea, kawiarnie, lokale usługowe, siłownie - wszystko, co wiąże się z miejskim stylem życia.