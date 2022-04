Łukasz Szewczyk

Liga Europy w Viaplay: Eintracht Frankfurt na drodze Barcelony

• W czwartek odbędą się pierwsze mecze 1/4 finału Ligi Europejskiej UEFA.

• FC Barcelona to główny faworyt do końcowego triumfu. Na jej drodze do półfinału staje Eintracht Frankfurt, który ma korzystną historię starć z hiszpańskimi drużynami

• W innym ciekawym dwumeczu, angielski West Ham United zagra z francuskim Olympique Lyon

fot. Scanpix-Viaplay