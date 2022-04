Ćwierćfinałowe rozgrywki Ligi Mistrzów w Polsat Box Go. Wybrane mecze w 4K (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie ćwierćfinałowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA można oglądać na platformie Polsat Box Go

• Spotkania Manchester City - Atletico Madryt oraz Real Madryt - Chelsea Londyn także w jakości 4K

Ćwierćfinałowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go

Zmagania najlepszych klubów Starego Kontynentu wkraczają w decydujący etap. W walce o ostateczny triumf w Lidze Mistrzów pozostało tylko osiem zespołów. Pierwszego dnia ćwierćfinałowych rozgrywek Manchester City, finalista zeszłorocznej Ligi Mistrzów UEFA, podejmie Atletico Madryt. Aktualnie mistrzowie Anglii mają dobrą passę - w 1/8 finału Manchester City pokonał w dwumeczu Sporting Lizbona 5:0, natomiast Atletico Madryt wygrało z Manchesterem United 2:1. Zwycięzca tego ćwierćfinału zmierzy się w półfinale z lepszym w parze Chelsea Londyn - Real Madryt.Pierwsze emocjonujące starcie o półfinał rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 20.50 na Etihad Stadium w Manchesterze. W Polsat Box Go będzie można je oglądać także w jakości 4K. W tym samym czasie Benfica Lizbona zagra w stolicy Portugalii z Liverpoolem.Kolejnego dnia, w środę, 6 kwietnia na stadionie Stamford Bridge zmierzą się drużyny, po których można spodziewać się niezwykle widowiskowego spotkania - Chelsea Londyn podejmie Real Madryt. W tym samym czasie Villarreal CF zmierzy się na Estadio de la Ceramica z Bayernem Monachium. Kibicie po raz kolejny będą mieli okazję do podziwiania gry aktualnego lidera strzelców tegorocznego sezonu Ligi Mistrzów, Roberta Lewandowskiego. Polak ma na koncie już 12 bramek.Już tradycyjnie każdego dnia meczowego na antenie Polsat Sport Premium 1 o godz. 19.00 rozpocznie się studio Ligi Mistrzów UEFA. We wtorek będzie je prowadził Jerzy Mielewski, a wśród gości znajdą się m.in. Piotr Urban, Jerzy Engel, Roman Kołtoń i Piotr Nowak. Z kolei w środę gośćmi Pauliny Chylewskiej będą m.in.: Roman Kołtoń, Tomasz Hajto, Piotr Urban.Mecze komentować będą: Marcin Feddek i Andrzej Niedzielan (Manchester City - Atletico Madryt) oraz Szymon Rojek i Dariusz Dziekanowski (Benfica Lizbona - Liverpool FC), Marcin Lepa i Andrzej Niedzielan (Chelsea Londyn - Real Madryt), Bożydar Iwanow i Piotr Kobierecki (Villarreal CF - Bayern Monachium).W przyszłym tygodniu kwietnia odbędą się spotkania rewanżowe. 12 kwietnia: Real Madryt - Chelsea Londyn (również w jakości 4K) oraz Bayern Monachium - Villarreal CF. Z kolei 13 kwietnia: Atletico Madryt - Manchester City oraz Liverpool FC - Benfica Lizbona (13.04).Finałowe rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA można również oglądać na kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 znajdujących się w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej Polsat Box.Wszystkie finałowe mecze Ligi Mistrzów UEFA użytkownicy Polsat Box Go będą mogli oglądać na żywo i na wielu urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach czy wybranych modelach Smart TV) w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.